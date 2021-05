Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

S útočníky v přesile si poradili policisté

HRADECKO – Roztržka za účasti muže v pátrání.

V pátek 14. května jsme krátce před šestou hodinou odpolední přijali oznámení o incidentu, ke kterému mělo dojít v Hradci Králové. Útočníci měli napadnout oznamovatele incidentu, a jelikož se i nadále obával, o své bezpečí zavolal policisty.

Dvoučlenná policejní hlídka přijela na místo v okamžiku, kdy byla situace klidná a nic nenasvědčovalo tomu, že by oznamovatelem avizovaná roztržka nadále pokračovala. Začali proto na místě řešit vše poklidnou cestou a vyžádali si od všech zúčastněných doklady k prokázání totožnosti. Provedenou lustrací zjistili, že jeden z mužů je v pátrání, eskortovali ho proto do policejní cely a následně k Okresnímu soudu v Hradci Králové. Před očima policistů však dosud klidná žena zaútočila na svědka události. Policisté ji proto za pomoci donucovacích prostředků zpacifikovali. To nenechalo klidným jejího přítele, který v tu chvíli vyostřil své chování, začal být agresivní a všechny okolo sebe slovně napadal. Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení Královéhradeckého kraje tak museli za pomocí donucovacích prostředků zpacifikovat i tohoto muže, kterého následně převezli na policejní služebnu. Veškeré okolnosti incidentu jsou nadále předmětem dalšího šetření.

por. Mgr. Lucie Konečná

18.5.2021, 12:30hod.

