Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

S ukradeným notebookem daleko nedošel

České Budějovice - Policisté pachatele dopadli bezprostředně po činu.

Policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné vyjížděli v sobotu 23. ledna do jedné obce na Českobudějovicku, kde mělo v prostoru fotbalového hřiště dojít ke krádeži notebooku. Po příjezdu na místo zjistili, že neznámý pachatel vnikl oknem do přízemních prostor šaten, odkud pak odcizil notebook a způsobil tak jeho majitelce škodu za necelé 3 000 korun. Policisté po příjezdu na místo začali okamžitě po pachateli pátrat. Ve spolupráci s psovodem se jim podařilo zloděje zadržet nedaleko místa činu. Jednalo se o muže (19 let) z Českobudějovicka. Případ si převzali českobudějovičtí kriminalisté, kteří zloděje podezřívají z trestného činu krádeže. Protože skutek spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na osm let.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

25. ledna 2021

vytisknout e-mailem