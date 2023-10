Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S třemi zákazy řízení a s vozidlem bez technické kontroly

JABLONEC NAD NISOU – Policisté v centru města v pěší zóně kontrolovali řidiče s třemi zákazy řízení a ve vozidle bez platné technické kontroly.

Minulý týden policisté z Obvodního oddělní v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 52letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil v pátek 13. října krátce před polednem. V té době byl hlídkou policistů kontrolován v Jablonci nad Nisou na Dolním náměstí při řízení motorového vozidla Škoda Felicia. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že tento muž má v současné době vysloveny celkem tři zákazy řízení motorových vozidel, a do dva Okresním soudem v Hradci Králové a jeden Okresním soudem v Trutnově. Poslední zákaz řízení mu končí až v lednu 2029. Navíc vozidlo, které řídil, bylo technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích – v červnu letošního roku mu skončila platnost technické kontroly. Dále ještě s uvedeným vozem vjel do pěší zóny v centru města, aniž by měl k tomu příslušné oprávnění. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.





16. 10. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

