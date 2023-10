Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

S rozchodem se nesmířil

CHOMUTOVSKO - Do bytu k expřítelkyni vlezl oknem.

Do problémů se dostal 37letý muž z Jirkova, který asi neunesl rozchod se svou přítelkyní. Proti její vůli ji totiž navštívil u ní doma. Otevřeným oknem vlezl do bytu a chtěl se ujistit, zda tam jeho expřítelkyně nemá jiného muže. Žena na něho křičela, ať byt opustí a on po chvíli z okna vyskočil a odešel. Mezitím dotyčná volala policistům. Ti vyjeli na místo a v blízkém okolí našli podle popisu podezřelého muže, jehož následně zadrželi. Podle orientačního testu byl pod vlivem drog, zřejmě pervitinu. Nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 13. října 2023

