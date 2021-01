Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

S řidičákem si hlavu příliš nelámal

ZNOJEMSKO: Recidivistu zastavil až náraz do náspu.

Ve středu krátce po 13. hodině pronásledovali znojemští policisté nepoučitelného šestatřicetiletého šoféra. Ten začal dopravní hlídce ujíždět, jakmile rozsvítili modrý maják. Několikaminutové nebezpečné pronásledování pokračovalo přes Přímětice a dále ve směru na Kuchařovice. Řidič policistům obcí ujížděl vysokou rychlostí, která místy dosahovala až 140km/h. Drama nakonec ukončil až příliš rychlý průjezd kruhovým objezdem, kdy šofér dostal smyk a s neovladatelným automobilem narazil do vyvýšeného náspu. Ale ani poté muž nedostal rozum, před blížící se hlídkou totiž stihnul z poničeného vozu pohotově vyskočit a dal se na rychlý úprk. Policistům se jej zpacifikovat podařilo až za použití donucovacích prostředků. Ale ještě před samotným zadržením se před nimi pokusil do pole marně ukrýt pouzdro s podezřelou krystalickou látkou, která bude nyní předmětem dalšího znaleckého zkoumání. Muž, který nikdy nevlastnil řidičský průkaz, se na místě odmítl podrobit testu na drogy. Navíc bylo zjištěno, že má vysloven pětiletý zákaz řízení motorových vozidel, a to až do roku 2022. V případě odsouzení mu tak za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí dvouletý pobyt za mřížemi.

Krátké video ve snížené kvalitě naleznete pod článkem. Lepší kvalitu pak zde.

por. Bc. Petr Vala, 27. ledna 2021.

