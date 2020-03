Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

S policisty se bavit nechtěl

BRNO: Agresivní muž skončil v cele.

Policisté hlídkové služby včera zasahovali proti osmatřicetiletému řidiči nákladního vozu, který měl v areálu brněnské firmy několikrát narazit do sloupků zábradlí a stěny betonového tarasu. Když hlídka přijela na místo, vyzvala řidiče, aby z náklaďáku vystoupil. Jen co muž za volantem promluvil, bylo jasné, že není úplně v pořádku. Policisty totiž začal častovat dosti jadrnými výrazy. Při vystupování měl co dělat, aby z kabiny nevypadl. Policisté s ním proto provedli dechovou zkoušku, při které nadýchal téměř dvě a půl promile. Na otázku kolik toho vypil, odvětil, že jim do toho ti nic není a chtěl z místa odejít. To však už bylo moc, policisté proto museli použít donucovací prostředky a nasadit mu pouta. Ani s nimi se však muž neuklidnil a snažil se napadat zasahující policisty. Skončil tak v policejní cele, kde si počká na vystřízlivění, po kterém se bude řešit i jeho nezodpovědná jízda.

nprap. David Chaloupka, 11. března 2020

