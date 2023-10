Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

S odstupem 48 hodin další nehoda

HRADECKO - Na téměř stejném místě.

Dnes 6.10. krátce před 9. hodinou se na silnici Malšovická v Hradci Králové stala havárie osobního vozidla značky Nissan Leaf, který jel od centra města k nadjezdu. Z prvotního šetření vyplývá, že 20letý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy a při předjíždění cyklisty dostal smyk, najel do pravého silničního příkopu, kde narazil do sloupu tramvajového vedení, od kterého se odrazil a následně narazil do stromu. Do nemocnice byla převezena se zraněním dvoučlenná osádka vozidla. U řidiče policisté dechovou zkouškou nezjistili požití alkoholu a škodu na vozidle odhadli na 200 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody je předmětem dalšího šetření.

O necelých 48 hodin dříve se na téměř samém místě, ale na protější straně stala nehoda, o které jsme informovali včerejšího dne.

por. Iva Kormošová

6.10.2023, 14.00

vytisknout e-mailem