S odcizeným vozidlem havaroval

Český Krumlov – Kaplice – Ujíždějící řidič s odcizeným vozidlem a zákazem řízení policistům neujel.

Na pořádný problém si zadělal sedmatřicetiletý muž z Českokrumlovska, který se v noci ze čtvrtka na pátek u obce Střítež na Českokrumlovsku zmocnil neuzamčeného vozidla tovární značky Volkswagen, ve kterém byly klíče i s doklady od vozidla a následně z místa s vozidlem odjel. Po odcizeném vozidle bylo totiž ihned kaplickými policisty vyhlášeno celostátní pátrání.

Vozidla v pátrání si pak následně v ranních hodinách v rámci hlídkové činnosti všimli policisté z obvodního oddělení v Horní Plané, kteří se za vozidlem okamžitě vydali a se zapnutým výstražným světelným zařízením s nápisem „STOP POLICIE“ vyzývali jeho řidiče, aby vozidlo zastavil. Řidič vozidla na jejich výzvy nedbal a začal ujíždět. Při ujíždění se řidič řítil obcemi i více než stokilometrovou rychlostí. Jeho jízda skončila až v obci Horní Planá, kde řidič s vozidlem při ujíždění narazil do plotu. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění. Škoda na vozidle byla vyčíslena na nejméně 30 000 korun a na poškozeném plotě na 10 000 korun. Sedmatřicetiletý řidič a jeho šestatřicetiletá spolujezdkyně byli policisty na místě zadrženi. Podezřelý muž má navíc další problém, neboť policisté na místě zjistili, že řídil motorové vozidlo i přes to, že má Okresním soudem v Českých Budějovicích vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do roku 2024. Oba podezřelí skončili v policejní cele. Za přečin neoprávněné užívání cizí věci a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí muži až dvouletý trest odnětí svobody. O muže se navíc zajímají také českokrumlovští kriminalisté, kteří ho podezřívají z další trestné činnosti. Na místo nehody byl zavolán majitel vozidla, který si po provedených policejních úkonech vozidlo velmi rád a s díky převzal.

7. října 2022

