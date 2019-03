Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

S nožem v ruce se zmocnil mobilu

PŘEROV - Poškozenému pohrozil újmou na zdraví.

Minulý čtvrtek ve večerních hodinách potkal na ulici Komenského v Přerově 21letý mladík, prozatím neznámého pachatele, který ho požádal o zapůjčení mobilu. Když ho vytáhl z kapsy, neznámý si ho velmi rychle přivlastnil. I přes opakované upozorňování o vrácení zařízení se k tomu neměl. Ba naopak ho to vyburcovalo k tomu, že z kapsy povytáhl nůž, tzv. motýlek a mladíkovi řekl, aby ho následoval za jeden z domů na uvedené ulici, kde se chce připojit na wifi a na messenger. Aby se mu něco nestalo, tak má dělat to, co mu řekl. Mladík šel tedy ze strachu s ním apachatel nějakou dobu telefon využíval a chatoval. Poškozený ho opakovaně vyzýval k vrácení mobilu s tím, že musí odejít, ale nedočkal se žádné pozitivní reakce. Začali se o něho přetahovat. Vzápětí neznámý muž opět vytáhl svůj nůž, který namířil k jeho břichu se slovy, aby ho pustil, nebo to nedopadne dobře. Mladík z obavy, že by mu pachatel mohl ublížit, sevření ruky povolil a neznámý muž i s mobilem místo opustil. Odcizením telefonu způsobil škodu přesahující částku 5 000 Kč dalšímu poškozenému, který ho mladíkovi zapůjčil k užívání. S ohledem na to jakým způsobem k činu došlo, bylo jednání pachatele kvalifikováno jako trestný čin loupež, za který může soud dle trestního zákoníku uložit až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

19. března 2019

vytisknout e-mailem