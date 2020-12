Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Loupežné přepadení ve večerce

KARLOVARSKO - Poznáváte osobu z videozáznamu?

Karlovarští kriminalisté se od 23. prosince 2020 intenzivně zabývají případem loupežného přepadení, ke kterému došlo před sedmou hodinou ranní ve Žluticích.



V těchto ranních hodinách vstoupil neznámý muž do místní prodejny potravin a s nožem v ruce přistoupil za prodejní pult k obsluze. Následně se slovy „Dej mi peníze, nebo tě zabiju“, donutil ženu k vydání finanční hotovosti. Poté, co mu otevřela pokladnu, vzal z ní několik tisíc korun, které si vložil do igelitové tašky a z místa odešel. Jeho jednání zachytila bezpečnostní kamera.



K popisu pachatele můžeme uvést, že by se mělo jednat o muže ve věku kolem 20 let a zhruba 172 cm vysoké hubené postavy. Muž měl hnědé oči a krátké hnědé vlasy. Na sobě měl modrou mikinu s bílými pruhy, tmavě modré kalhoty, přes hlavu kapuci a na ústech tmavou látkovou roušku.

Video ZDE



Pokud osobu na záběrech poznáváte, nebo máte jakékoliv informace týkající se tohoto případu, volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu. Můžete tak přispět kriminalistům k objasnění tohoto případu. Za Vaší spolupráci předem děkujeme.



nprap. Eva Valtová

31. 12. 2020

