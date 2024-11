Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

S nožem v ruce ohrožoval svědka

ZÁBŘEH - Poškozený přistihl dva mladé muže při krádeži.

Koncem měsíce října zadrželi policisté pár hodin po spáchání skutku dva podezřelé muže, kteří kradli v Zábřehu a přitom byli přistiženi poškozeným starším mužem, který je chtěl vykázat z objektu.

Případ se stal po jedné hodině ranní dne 25. října. Dva mladí muži a recidivisté v jednom, ve věku 20 a 26 let, popíjeli alkohol a přitom se společně domluvili, že by se mohli poohlédnout po nějakých věcech, které by se jim mohly hodit. Jejich cílem se stal dům s provozovnou nacházející se na ulici Olomoucká. Zadními dveřmi, které nebyly dostatečně zabezpečené, se dostali do suterénu objektu. V místnosti, která sloužila jako zázemí pro personál, vzali ze skříňky pracovní boty, pracovní košili a kalhoty v celkové hodnotě 1 500 Kč. V prohledávání pokračovali dál a v místnosti skladu zeleniny odcizili 10 kg cibule uložené v pytli v hodnotě 150 Kč. Vzhledem k tomu, že se nechovali zrovna tiše, zaslechl je poškozený, který v suterénu bydlí. Vyšel z bytu ven a muže při jejich činnosti vyrušil. Snažil se je vykázat z objektu, ale bez valného úspěchu. Oba přistižení pachatelé ale na něho obrátili svoji pozornost a bez pozvání i přes nesouhlas poškozeného vstoupili do jeho obydlí. Mladší z nich vytáhl z kapsy zavřený kapesní nůž a chodil s ním po místnosti. Pak si všiml volně položeného kuchyňského nože, který vzal do ruky a začal s ním mávat před poškozeným s tím, že nemá problém ho použít. Na stolku uviděl položený mobilní telefon a chtěl si ho přivlastnit, poškozený tomu ale zabránil tak, že si ho strčil do kapsy kalhot. Mladík se ovšem nenechal odradit a začal mu, stále s nožem v ruce, vyhrožovat újmou na životě a zdraví a umocňoval v poškozeném obavu, že se tak skutečně stane. Přistoupil k poškozenému, který mu již neodporoval a mobil mu z kapsy vytrhl. Jakmile se recidivista mobilu zmocnil, odhodil nalezený nůž a společně s druhým podezřelým obydlí poškozeného opustili, přitom vzali s sebou cibuli i odcizené oděvy. Při odchodu a opouštění objektu ještě na něho zavolal, že pokud půjde věc oznámit na policii, tak se vrátí. Poškozený v obavě o zdraví vyčkal raději až do ranních hodin a poté se svěřil pracovnici podniku, která vše oznámila na linku 158.

Na základě zjištěných okolností a poskytnutých informací se podařilo oba, v té době ještě podezřelé, muže zadržet krátce po jedenácté hodině v ten samý den. Oba skončili na služebně, kde s nimi byly provedeny potřebné úkony. Následující den jim policejní komisař sdělil obvinění z trestných činů. Staršímu z nich bylo sděleno obvinění z přečinu porušování domovní svobody s dvouletou trestní sazbou odnětí svobody a mladšímu bylo sděleno obvinění ze stejného přečinu a navíc ze dvou zločinů a to loupež a vydírání, za které mu dle trestního zákoníku hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Na druhého jmenovaného byl z naší strany vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován a soudce následně rozhodl o jeho umístění do vazební věznice, kam byl eskortován. Druhý obviněný je trestně stíhaný na svobodě.

por. Mgr. Miluše Zajícová

13. listopadu 2024

vytisknout e-mailem