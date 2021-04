Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Bezpečnost dětí je pro nás všechny velmi důležitá

KRAJ - S návratem do škol si děti z některých základních škol mohly připomenout pravidla bezpečného přecházení vozovky a další pravidla společně s policisty a zástupci Týmu silniční bezpečnosti a BESIP Libereckého kraje. Zároveň mohli převzít ocenění výherci celorepublikového kola výtvarné a literární soutěže.



Zrušením nouzového stavu se děti I. stupně základních škol vrátily do svých tříd a po dlouhé pauze opustily bezpečí svého domova, vypnuly počítače a pěšky se vydaly směrem ke škole. Děti, které to mají o něco dál, pak přiváží rodiče svými vozidly a všichni si umíme představit ranní shon před školou. Tedy mnoho dětí, hodně aut, a to v krátkém časovém rozmezí před zahájením výuky.

Žáčkům chvíli potrvá, než si zvyknou na školní režim a osvojí si bezpečnost v ranních zmatcích a spěchu. S tímto se jim po návratu rozhodli pomoci policisté společně se zástupci Týmu silniční bezpečnosti a za využití preventivního projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne.“ Ten je realizován zpravidla na začátku školního roku a v pololetí s tradicí od roku 2007. Projekt je zaměřen na účastníky silničního provozu a hlavně na bezpečí chodců.

Preventisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje si s mladými školáky zopakovali důležitá pravidla pro správné přecházení silnice, jaké místo je nejvhodnější, způsob rozhlížení se a ujištění, že nic nejede. Doprovázejícím rodičům připomínali, jak je důležité se svým ratolestem v tomto ohledu věnovat a nic nepodcenit, naučit je bezpečnou cestu do školy a zpět. Dále upozorňovali žáky, které vozí rodiče do školy autem, aby vystupovali na straně, kde je chodník a nikoliv do silnice. Zástupci z Týmu silniční bezpečnosti a BESIP si také vzali na paškál přijíždějícího školáka na koloběžce, který měl na hlavě místo přilby kšiltovku a vysvětlili mu, že nošení přilby je pro něj nejen povinné, ale především potřebné pro jeho ochranu.

Děti za chvilku pozornosti dostaly drobné dárečky, pracovní sešity a úkolníčky s dopravní tématikou, neboť opakování je matka moudrosti, a také reflexní doplňky, které jsou nutnou výbavou všech chodců.

Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě a jsme velmi rádi, že se děti učí bezpečnému chování v silničním provozu i díky výtvarné a literární soutěži, kterou každoročně vyhlašuje Tým silniční bezpečnosti. Soutěž je součástí projektu „Markétina dopravní výchova“.





Na podzim byl vyhlášen již 7. ročník a děti mohly tvořit obrázky či literární díla na téma „Ulice není herna“. Dvě děti z Libereckého kraje byly natolik úspěšné, že se umístily i v republikovém kole soutěže. Tým silniční bezpečnosti spolu s policií a BESIP ocenili v I. kategorii Viktorii Spěšnou z MŠ Beruška v Liberci za 5. místo. A dále ve II. kategorii za 5. místo Eduarda Maška ze ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou. „Všem dětem děkujeme za účast v soutěži, výhercům gratulujeme a budeme pevně věřit, že v podzimním 8. ročníku bude opět hojná účast a v Libereckém kraji budeme mít vítěze, které náležitě oceníme,“ uzavírá Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.



21. 4. 2021

nprap. Bc. Dana Burešová, DiS.

preventistka KŘP Libereckého kraje



Mgr. Markéta Novotná

metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti

koordinátor BESIP pro Liberecký kraj

