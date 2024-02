Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S nalezenou municí ani s předměty ji připomínající nemanipulujte!

JABLONECKO – Předmět připomínající munici muž přenesl z lesa do obce. Policisté evakuovali osoby, uzavřeli silnici a zajišťovali určený bezpečný perimetr.

Včera krátce před polednem přijel policistům na Obvodní oddělení v Tanvaldě muž, který jim oznámil, že v lese pod rozhlednou Světlý vrch v Albrechticích v Jizerských horách nalezl podezřelý předmět, který mu připomíná rozbušku. Dále uvedl, že tento předmět je očouzený a kouká z něj knot. Hlavně také sdělil to, že ho přemístil z lesa k jednomu z objektů v obci Albrechtice v Jizerských horách, a to proto, že ho nechtěl brát do auta, aby ho přivezl na policejní služebnu.

Na místo do Albrechtic v Jizerských horách ihned vyjela z Tanvaldu policejní hlídka, aby celou událost prověřila. S opatrností uvedený předmět připomínající munici vyfotila a zaslala na operační středisko, které vyrozumělo o případu kolegy z Pyrotechnické služby, kteří následně také na místo krátce po čtrnácté hodině přijeli. Do té doby musely dvě hlídky tanvaldských policistů a jedna hlídka dopravní služby zajistit bezpečný perimetr kolem místa, kde se podezřelý předmět v té době nacházel. V rámci tohoto opatření museli policisté z přilehlé kavárny evakuovat šest osob a uzavřít silnici vedoucí z Albrechtic do Desné a Tanvaldu. Dále policisté požádali obyvatele ze vzdálenějších horských penzionů, aby nevycházeli ven a zůstali uvnitř. Samozřejmě také „odkláněli“ pěší turisty a náhodné kolemjdoucí z rozhledem Světlý vrch, Tanvaldský Špičák a Špička na Malém Špičáku.

Pyrotechnici po svém příjezdu předmět ohledali a naštěstí zjistili, že se nejedná o munici a žádné nebezpečí nikomu nehrozí. Tím se obyvatelé a návštěvníci horské obce vrátili do normálního života. Veškerá bezpečnostní opatření byla ukončena.





V souvislosti s tímto případem máme pro všechny občany důležité upozornění:

Nikdy s podezřelým předmětem, který připomíná jakoukoliv munici, NEMANIPULUJTE!!!

Při stavebních nebo výkopových pracích, hledání hub a lesních plodů, polodrahokamů v nalezištích, při procházkách v přírodě, při orbě na poli i na dalších místech lze narazit na to, co hledáme, ale také na podezřelé předměty připomínající munici nebo zbraně. Takové předměty mohou být zkorodované a nefunkční. Existují však případy, kdy je munice funkční. Tady hrozí nebezpečí nejen nálezci, ale může být ohroženo i celé nejbližší okolí.

Co tedy poradit možným nálezcům?

S nalezeným předmětem, nebo podezřelou municí nikdy nemanipulujte!

Nález označte a oznamte policii!

Zabraňte možnému přístupu dalších osob!

Vyčkejte příjezdu policistů! Pyrotechnici ke každému nálezu přistupují tak, jako by šlo o nebezpečný nález a musejí zachovávat pravidla bezpečnosti, aby nedošlo k explozi.

Respektujte vyznačený bezpečný prostor pro práci policistů a pyrotechnika! Na místech, kde nehrozí nebezpečí osobám ani poškození majetku, jsou nálezy likvidovány na místě - v ostatních případech je nález odvezen na bezpečné místo, kde je odborně zneškodněn.

Než pyrotechnik přijede na místo, policisté místo označí a vytýčí perimetr tak, aby byl znemožněn přístup dalším nepovolaným osobám. Případně úkolem policistů a služebního speciálně vycvičeného psa je prohledat nejbližší okolí nálezu, zda není na místě například větší množství další nevybuchlé munice.

Vždy je nutné poslechnout pokyny a výzvy policistů, kteří na místě a v okolí zajišťují bezpečnost.

Prezentace Pyrotechnické služby Policie České republiky ZDE.





27. 2. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

