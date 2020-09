Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S Mustangem srazil cyklistu

JABLONECKO – Řidič s motocyklem při odbočování vjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím cyklistou.



V neděli 27. září se stala dopravní nehoda na místní komunikaci v Nové Vsi nad Nisou. Řidič s motocyklem JAWA Mustang jel od silnice vedoucí n Dolní Černou Studnici, kde na křižovatce odbočil vpravo směrem do Smržovky. Při odbočování ovšem vyjel vlevo do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím cyklistou, který jel na svém jízdním kole zn. Norco. Při tomto střetu a následném pádu cyklista utrpěl zranění, se kterým byl posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezen na ošetření do jablonecké nemocnice. Alkohol policisté u cyklisty i motocyklisty vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





30. 9. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Liberekcého kraje

