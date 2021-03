Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

S lupem v kufru skončil na policii

MOSTECKO - V paneláku vykradl byt, před domem ho přistihla hlídka policie.

Na nezvanou návštěvu zamířil 56letý muž z Mostu minulý týden v odpoledních hodinách. Nedaleko centra Mostu přišel do panelového domu, kde však nebydlí. V prvním patře měl muž vyrazit dveře do bytové jednotky, jejíž majitel byl zrovna na nákupu. Byt prohledal, nechal nepořádek a odnést si měl kufr. Neodešel s prázdnou, do kufru si uložil televizor, pokojovou anténu, set top box. V bytě našel i alkohol, 10 lahví piva dal též do zavazadla a přibalil i balíček karet. Poté byt opustil. Měl ale smůlu. Rámus v domě zaslechli svědci a ti přivolali policii. Hlídka poté, co přijela k domu, si všimla muže, který právě z vchodu domu vycházel a sebou vláčel těžký kufr. Podezřelého muže policisté zadrželi. Vzápětí zjistili, že nešlo o obyvatele domu, ale nenechavce, který si měl přivlastnit cizí majetek. Muž skončil na policejním oddělení a v cele. Policisté u něj také provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní. Policistům výtečník tvrdil, že šel na návštěvu ke známému, poškozený ho však vůbec nezná. Muž kradl i přesto, že byl již několikrát za krádež odsouzen. Poškozenému, kterému krádeží a poškozením dveří vznikla škoda ve výši 10 700 korun, byly odcizené věci vráceny zpět. Policisté z obvodního oddělení Most 56letému Mostečanovi sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Tomu se může pobyt za mřížemi v případě odsouzení prodloužit tentokrát až na tři roky.

Zloději si přivlastnili cizí majetek

Hned několik případů krádeží vloupáním šetří policisté mosteckého územního odboru. Neznámý lapka vnikl na pozemek rodinného domu v obci na Litvínovsku a odnesl si několik metrů kabelu přívodu elektrické energie. Případem se zabývají hamerští policisté. Jiný nenechavec vstoupil v Litvínově na cizí zahradu a následně se vloupal do zahradního domku, ze kterého odcizil různé nářadí. Poškozenému tak zanechal škodu za 11 tisíc korun. Do zaparkovaného uzamčeného vozidla se násilím dostal na parkovišti mosteckého sídliště Liščí vrch neznámý poberta. Z automobilu si vybral taxametr a portmonku s finanční hotovostí. Majiteli vozu vznikla celková škoda za 23 tisíc korun. Uzamčenou sklepní kóji v panelovém domě na sídlišti Višňová překonal zloděj, který z ní ukradl vybavení na lyže za 10 tisíc korun.

Most 31. března 2021

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem