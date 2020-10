Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

S lupem v autě chtěli ujet

MOSTECKO - Poškozený jim v tom zabránil, jeden z dvojice utekl; Motoristé pod vlivem návykových látek.

Ústní vody v marketu nezaplatil, policisté ho odhalili

Ač se loni vrátil z vězení, kde si odpykával trest za krádež a letos byl též za majetkový delikt odsouzen, opět kradl. Muž ve věku 45 let z Litvínovska měl v jednom litvínovském supermarketu odcizit 4 balení ústní vody. Lup si ještě v prodejně mezi regály ukryl do své tašky a poté prošel pokladnou, kde platil jen pakatel za limonádu. Jak s odcizenými produkty ústní hygieny naložil, policii neuvedl. Krádež objasnili policisté obvodního oddělení Litvínov na základě místní a osobní znalosti a muži následně předali záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Tomu za tuto krádež s ohledem na tresty minulé hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Poškozenému subjektu způsobil škodu ve výši 600 korun.

Lup naložili do auta a chtěli odjet, poškozený jim v tom zabránil

Několikrát soudně trestané muže ve věku 34 a 48 let obvinila mostecká policie z přečinů krádeže a poškození cizí věci ve spolupachatelství. Dvojice měla dle policie krást na soukromém pozemku jedné firmy. Muži vnikli na sportoviště, kde měli odcizit boční podpěry živého stolního fotbalu. Při tom došlo k jeho poškození. Následně se měli muži vloupat do zahradního domku, ze kterého odstranili ochranné mříže a uvnitř měli odcizit různé věci a způsobit škodu v hodnotě 93 tisíc korun. Lup hodlali odvézt autem, kterým na místo krádeže přijeli. Jejich počínání si všimli svědci, kteří informovali poškozeného. Ten zastihl na místě dvojici, která seděla v autě a hodlala z místa ujet. V tom jim poškozený zabránil a přivolal strážníky. Jeden z obviněných zavolal sám policii státní. Mladší z dvojice z místa utekl. Starší muž je stíhán na svobodě, druhý je nyní pro jinou věc ve vazbě. Oběma za krádež hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Pod vlivem alkoholu havaroval na silnici I/13

Až tříletý trest odnětí svobody může postihnout 33letého motoristu z Mostu. Ten měl řídit na silnici I. třídy osobní vozidlo v nočních hodinách. U prodejny Obi dostal na mokré vozovce smyk, vyjel mimo komunikaci, kde měl narazit do zpevňovací zídky skladového prostoru objektu, dále pokračoval mimo komunikaci až narazil do rohu zídky odvodňovacího kanálu, který měl poškodit. Od kanálu se vozidlo odrazilo a vrátilo se zpět na silnici, kde zůstalo stát. Řidič se po nehodě podrobil dechové zkoušce na alkohol, která ukázala na hodnotu 1,31 promile alkoholu v dechu. Stejný výsledek potvrdilo i toxikologické vyšetření odebraného vzorku krve řidiče. Ten tedy řídil ve stavu vylučujícím způsobilost. Vyšetřovatel Mostečana obvinil z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hmotná škoda byla odhadnuta na částku 36 tisíc korun.

Mladík řídil pod vlivem marihuany

V síti policejních kontrol skončil 25letý řidič osobního vozidla značky Škoda v ulici Topolová v Mostě. Ve večerních hodinách ho tam stavěli policisté hlídkové služby. Na místě u řidiče provedli test na návykové látky, který byl pozitivní na canabis. Motorista se následně podrobil lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu. Toxikologickým rozborem byla v krvi zjištěna přítomnost THC látky a policisté řidiči sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Mladík užití drogy nepopřel.

nprap. Ludmila Světláková

Most 23. října 2020

