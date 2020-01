Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

S lupem chycen přímo v restauraci

Jindřichův Hradec - Recidivistu zadrželi při vloupání.

Policisté z Jindřichova Hradce zadrželi pachatele vloupání do restaurace. Muž (1987) z Českých Budějovic se v noci z pátku na sobotu vloupal oknem do restaurace v Jindřichově Hradci. Zde vše prohledal a připravil si k odnesení láhve rumu, whisky a notebook. Lup byl v hodnotě kolem 9 000 korun. Ke své škodě však lup „rovnou“ předal do rukou policistů, kteří ho zadrželi na místě. Následně pak zjistili, že se jedná o recidivistu, kterému před několika dny skončila podmínka. Muž byl zadržen a případ policisté zpracují ve zkráceném přípravném řízení. Nepolepšitelného zloděje by tak soud mohl poslat zpět do vězení během několika dnů.

12. ledna 2020

