Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

S kradenou kreditkou vyrazil nakupovat do Pařížské

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který se vloupal do šatních skříněk wellness centra a odcizenou platební kartou zaplatil za nákupy přes tři sta tisíc korun.

Minulé úterý se neznámý muž vloupal do uzamčené šatní skřínky ve wellness centru v Praze 1, ze které odcizil hodinky v hodnotě přes šedesát tisíc korun a peněženku, ve které bylo přes pětadvacet tisíc korun v hotovosti, doklady a platební karty. To však bylo zloději málo, a tak vyrazil s kradenými platebními kartami na nákupy do Pařížské ulice, která je známá množstvím luxusních butiků. Tam nakupoval luxusní značkové oblečení a navštívil i lékárnu. Celkem provedl deset neoprávněných plateb, kdy celková škoda poškozeného přesáhla tři sta tisíc korun.

Kriminalisté z 3. oddělení Prahy I zajistili kamerové záznamy, na kterých je neznámý muž na nákupech velmi dobře zachycen. Do současné doby se jim ho za využití všech operativně pátracích prostředků nepodařilo vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud tohoto muže na kamerových záznamech poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158.

Neznámý muž je podezřelý ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 21. srpna 2024

Související dokumenty Neznámý muž .mp4

Velikost souboru:92,5 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem