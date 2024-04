Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

S kovovým vrtákem se domáhali peněz

HRANICE - Dva obvinění, jeden skončil ve vazbě.

O napadení a oloupení informoval poškozený hranickou policii až čtyři dny poté, co k činu došlo. Nejprve poškozený vypovídal na obvodním oddělení, ale na základě okolností, které uvedl, si případ převzalo oddělení obecné kriminality. Poškozený 35letý muž se stal obětí dvou mladých recidivistů, kteří bydleli ve stejné ubytovně v Hranicích jako on. Případ se začal odvíjet následovně. Poškozený chtěl jít na ubytovnu, ale vzhledem ke své podnapilosti nebyl do ubytovacího zařízení vpuštěn s tím, že má přijít později, až vystřízliví. Před budovou potkal 19letého a o tři roky staršího mladého muže, se kterými se vzhledem k tomu, že byli obyvatelé stejného zařízení, znal. Společně se pak pohybovali po Hranicích. Po poškozeném chtěli, aby jim něco koupil a stále se ho doptávali, jakou má u sebe hotovost. Dobrovolně jim koupil něco k pití i snědku a v tu dobu byli oba mladíci stále přátelští. Po delší době se mu ale jejich společnost přestala zamlouvat a chtěl se od nich odpojit, ti dva ho ale stále pronásledovali a z jejich řečí začal pociťovat určité obavy, protože se stále vyptávali na peníze. Situace vygradovala na ulici Tovární, kde ho starší z mladíků chytil za vlasy a tlačil ho k zemi s tím, aby jim dal peníze. Poškozený mu ukázal kapsy a sundal si batoh, ve kterém měl peněženku. Agresor ho stále držel násilím za vlasy a přitom si poškozený všimnul, že v druhé ruce drží kovový vrták, který drží v bezprostřední blízkosti jeho krku. Zvýšeným hlasem mu říkal, že pokud nedostanou peníze, tak ho propíchne. Druhý z pachatelů vzal batoh, prohledal ho a vzal z něho peněženku. V ní našel hotovost 6 600 Kč, kterou vytáhl a nechal si ji. V peněžence nechal stovku a hodil ji na zem, společně s druhým pachatelem pak odešli a nezraněného poškozeného nechali na místě útoku. Ten se následně vrátil zpět na ubytovnu. Jak je uvedeno výše, nahlásit útok na svoji osobu přišel na policii až za 4 dny, když si vše promyslel. Hned následující den byli oba mladí recidivisté se souhlasem státního zástupce zadrženi a převezeni na služebnu. Ještě ten samý den jim bylo sděleno obvinění z trestného činu loupež spáchaného ve spolupachatelství. Mladší z nich byl po sdělení obvinění propuštěn na svobodu, kde bude také vedeno jeho trestní stíhání. Na druhého z obviněných byl na státní zastupitelství z naší strany vydán podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby s ohledem na jeho kriminální minulost. Státní zástupce i soudce návrh akceptovali a obviněný byl dva dny po zadržení eskortován do vazební věznice v Olomouci, kde bude čekat na verdikt soudu. Oběma hrozí za násilný trestný čin až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

3. dubna 2024

