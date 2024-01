Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

S igelitkou pro elektroniku za padesát tisíc

Kriminalisté pátrají po neznámém muži, který se vloupal do bytové jednotky určené ke krátkodobému pronájmu a odcizil elektroniku za více než padesát tisíc korun.

Neznámý pachatel se za bílého dne, v polovině prosince, vloupal do bytu v Opletalově ulici v Praze 1. Krátce poté, co se doslova „vystavoval“ před bezpečnostní kamerou, začal zkoušet zabezpečení jednotlivých dveří a jelikož byly všechny uzamčené, rozhodl se jedny z nich vykopnout. Ihned po vniknutí do bytu bral všechno , co mu přišlo pod ruku a během chvíle tak v připravené igelitové tašce skočila elektronika za více než padesát tisíc korun. Kromě mobilního telefonu, sluchátek, notebooku a čtečky knih, neznámý muž odcizil i osobní doklady ubytovaného osmadvacetiletého cizince, čímž mu způsobil kromě majetkové škody i mnoho dalších nemilých problémů.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy a díky perfektní sebeprezentaci podezřelého před bezpečnostní kamerou, tak znají jeho přesnou podobu. I přesto se jim ho však za využití všech operativně pátracích prostředků nepodařilo do současné doby vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím linku 158.

Neznámému muži hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestné činy porušování domovní svobody a krádež, až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 24. ledna 2024

