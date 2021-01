Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

S dvěma zákazy řízení skončil ve vazbě

JABLONEC NAD NISOU – Muž, který usedl za volant vozidla s dvěma zákazy řízení, skončil včera ve vazbě.

V uplynulých dnech komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 29letého muže jako obviněného ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil v sobotu 23. ledna letošního roku. Tehdy byl jabloneckými policisty kontrolován při řízení motorového vozidla Opel Vectra v ulici U Nisy v Jablonci nad Nisou. Provedenou kontrolou policejní hlídka zjistila, že tento muž má v současné době vysloveny dva zákazy řízení – Magistrátem města Jablonce nad Nisou do srpna letošního roku a Okresním soudem v Trutnově až do června 2022. Navíc u něj provedený orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Policisté muže zadrželi a umístili do policejní cely. Komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou včera následný návrh státního zástupce akceptoval a obviněného poslal do vazby. Obviněnému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





27. 1. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

