Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

S dronem ohrozil vrtulník transportující zraněnou osobou

HORNÍ FOLMAVA – Kriminalisté se tímto mimořádně závažným případem zabývali od října. Muže dnes obvinili ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

Domažličtí kriminalisté dneska, 20. února 2023, zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Tímto mimořádným případem se zabývali od konce října loňského roku, kdy došlo k ohrožení zasahujícího vrtulníku letecké záchranné služby dronem.

Tehdy došlo v obci Horní Folmava k dopravní nehodě. Na místě zasahoval i vrtulník W3A Sokol. Po naložení zraněné osoby, nastoupení celé posádky do vrtulníku a vystoupání do výšky deseti metrů si pilot všiml, že před vrtulníkem je nějaký objekt. Když byl objekt od vrtulníku vzdálen asi pět metrů, zjistil pilot, že se jedná o dron, měl jej v úrovni očí. Aby nedošlo ke střetu, musel nabrat větší výšku, využít maximálního výkonu stroje, aby dron přelétl. Tuto událost poté pilot nahlásil. Operační důstojník o tom informoval policisty s tím, že dron by měl přistávat na tržnici mezi stánky na Folmavě. Jeden z policistů se poté na tržnici vydal a v jednom stánku objevil muže, který v ruce držel ovládání od dronu, na kterém byl upevněný mobilní telefon. Policisté majitele dronu ztotožnili. Přiznal se, že dron používal a ze zvědavosti se chtěl podívat, co se stalo. Pravidla pro používání dronů však neznal a na létání s dronem neměl oprávnění.

Případ si převzali kriminalisté oddělení obecné kriminality Domažlice. Věnovali tomuto případu maximální úsilí. Prováděli výslechy svědků, vyhodnocovali kamerové záznamy, nechali vypracovat znalecký posudek z oboru doprava odvětví letecká doprava. Ze závěrů posudků vyplývá jednoznačně, že dron mohl ohrozit život a zdraví posádky vrtulníku, zasahujících složek integrovaného záchranného systému a také nejméně třiceti přihlížejících osob v bezprostřední blízkosti vrtulníku. V případě střetu dronu s vrtulníkem by vrtulník nebo jeho části mohly na osoby nacházející se na zemi pod vrtulníkem dopadnout.

Obviněný je stíhaný na svobodě, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky.



por. Mgr. Dagmar Brožová

20. února 2023

Odkazy do noveho okna Zajištěný dron - Horní Folmava Detailní náhled Zajištěný dron - Horní Folmava Detailní náhled

vytisknout e-mailem