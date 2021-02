Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

S cizí kartou chodil k bankomatům

MOSTECKO - Muž čelí obvinění ze tří krádeží, ze záznamu u bankomatu ho poznal policista hlídkové služby.

Ze zločinu krádeže, přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku obvinila mostecká policie 55letého muže z Mostu. Ten se měl dle mosteckých policistů dopustit tří krádeží. U mosteckého nádraží měl v dopoledních hodinách vytrhnout přítomné dívce z ruky mobilní telefon. Dívka využila jeho nepozornosti a mobil mu vzala z ruky a následně, když se muž dožadoval jeho vydání, vysmekla se mu a z místa utekla. V jednom mosteckém supermarketu měl obviněný odcizit v prodejně tři šampony a sprej na vlasy, vše v hodnotě 335 korun. Věci si uschoval do tašky a poté z prodejny hodlal zmizet, což se mu nepodařilo a lup musel vrátit. Kradl i přesto, že byl několikrát soudně trestaný a ve dvou případech měl krást v době, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Do třetice měl v Mostě na sídlišti Zahradní vyžít příležitosti a vlézt do nezajištěného osobního vozidla, ze kterého měl odcizit peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou. S tou se poté několikrát neúspěšně pokusil vybrat celkovou finanční částku 6 500 korun, což se mu díky neznalosti PIN nepodařilo. Na obrazovém záznamu u bankomatu ho rozpoznal jeden zkušený policista. Motoristovi obviněný zanechal hmotnou škodu ve výši 6 tisíc korun. Stíhaný je vyšetřován na svobodě.

Zloději k vloupání užili hrubé síly

Případy krádeží vloupáním šetří mostecká i litvínovská policie. Zatím neznámý pachatel se tento týden v nočních hodinách vloupal za použití násilí v centru Mostu do jedné prodejny, ze které měl odcizit nápoje, které byly v prodejně vystaveny. Poškozený zatím způsobenou škodu nevyčíslil. Jiný lapka se měl tento měsíc v přesně nezjištěnou dobu v obci na Litvínovsku vloupat do domu, který je v rekonstrukci. Použil k tomu sílu a uvnitř si vybral nářadí v hodnotě 15 tisíc korun. Při vloupání zanechal další škodu ve výši 5 tisíc korun. Do třetice se zloděj vloupal v panelovém domě na mosteckém sídlišti Zahradní do bytové komory na chodbě. Z ní po jeho nezvané návštěvě zmizel parní čistič, různé potraviny, autokosmetika a další věci.

Most 12. února 2021

nprap. Ludmila Světláková

