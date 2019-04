Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

S autem zůstala ležet na boku

HODONÍNSKO: Mladá řidička skončila se zraněním v nemocnici.

V pondělí dopoledne na silnici mezi obcemi Těmice a Bzenec havarovala devatenáctiletá řidička s vozidlem VW Caddy. Při jízdě se zřejmě dostatečně nevěnovala řízení nebo podcenila své řidičské dovednosti a po projetí pravotočivé zatáčky vjela vpravo mimo komunikaci. Tam autem narazila do betonového mostu s ocelovým zábradlím. Po nárazu do zábradlí zůstalo vozidlo ležet na komunikaci na levém boku. Při nehodě řidička utrpěla lehké zranění a byla odvezena na vyšetření do nemocnice. Ještě předtím se podrobila dechové zkoušce, která vyloučila, že by na havárii mohl mít podíl alkohol. Způsobená škoda na vozidle a zábradlí mostku byla vyčíslena na 170tisíc korun. Až do vyproštění havarovaného vozidla byla komunikace neprůjezdná.

por. Bc. Petr Zámečník, 2. 4. 2019

