Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

S autem uvízl v bahně

BRNO VENKOV: Třiatřicetiletý řidič, který ujížděl policistům, skončil v policejní cele.

Marný byl nakonec pokus řidiče osobního automobilu VW Golf o zmizení hlídce šlapanických policistů. Ti se v sobotu v noci před čtvrtou hodinou snažili poblíž Veletic zastavit podezřelé projíždějící vozidlo. Šofér ale na pokyny k zastavení nereagoval a velmi rychle se vřítil do obce. V uličkách se ale hlídce nebezpečně jedoucí automobil neztratil. Řidič pravděpodobně neznalý místních poměrů vjel na polní cestu, kde po krátké době uvízl v hlubokém bahně. Policisté muže dostihli a zajistili. Důvod, proč třiatřicetiletý šofér zběsile ujížděl, vyšel rychle najevo. Muž, po kterém bylo vyhlášeno pátrání, nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a má na příštích osm let, převážně pro řízení pod vlivem drog, vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel. Navíc policisté zjistili, že na autě jsou připevněné před nedávnem odcizené registrační značky z jiného auta. Zjistili také, že i vozidlo bylo před několika dny odcizeno v brněnské Hviezdoslavově ulici. Muž tedy putoval s pouty na rukou do policejní cely.

por. Bohumil Malášek, 23. listopadu 2020

Související dokumenty uvízl_2311.mp3

Velikost souboru:852,3 KB / formát MP3

VW_újezd.mp4

Velikost souboru:86,6 MB / formát MP4

