S autem se převrátila na bok

KROMĚŘÍŽSKO: Nevěnovala se plně řízení.

Včera odpoledne okolo půl sedmé havarovala mezi obcemi Kroměříž a Trávník čtyřiadvacetiletá řidička osobního automobilu značky Suzuki Swift.

Mladá žena jela ve směru od Kroměříže (Kotojed) na Trávník. Při průjezdu levotočivou zatáčkou se podle jejího vyjádření plně nevěnovala řízení a vyjela mimo cestu do příkopu, kde narazila do betonového ohraničení propustku. Následně se s vozidlem otočila na bok. Utrpěla při tom lehké zranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice v Kroměříži. Dechová zkouška na alkohol byla u mladé ženy negativní. Na vozidle vznikla škoda šedesát tisíc korun.

Nehodou se zabývají kroměřížští dopravní policisté.

20. srpna 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

