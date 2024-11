Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

S alkoholem za volantem

LITOMĚŘICKO – Naštěstí to odnesly jen plechy…

Dopravní policisté sdělili podezření dvaatřicetileté řidičce z Litoměřic, která usedla za volant vozidla v centru města posilněná alkoholem. Daleko nedojela a po vyjetí z parkoviště měla hned za první odbočkou narazit do dvou zaparkovaných vozidel. To jí neodradilo a jala se pokračovat v jízdě, kdy po několika metrech měla narazit do dalšího zaparkovaného vozidla, které bylo nárazem odhozeno na další dvě vozidla. Celkem došlo k poškození pěti vozidel, ve kterých se v době střetu naštěstí nikdo nenacházel. Bohudík to odnesly jen plechy. Celková škoda je odhadnuta na více než 350 tisíc korun. Ke zranění řidičky nedošlo. Policejní hlídka na místě zjistila, že žena za volantem jeví silné známky podnapilosti, což potvrdila i dechová zkouška na alkohol, která opakovaně ukázala hodnoty přesahující 2,5 promile.

Nyní bylo dotyčné sděleno podezření pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě soudem uznané viny jí hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

13. listopadu 2024

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

