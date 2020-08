Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

S alkoholem ani za volant ani za řídítka

RAKOVNICKO – Podnapilý havaroval na koloběžce.

V sobotu 15. srpna hodinu po půlnoci vyjížděli dopravní policisté k oznámení o dopravní nehodě, která se stala v Novém Strašecí v ulici Čsl. Armády. Šestadvacetiletý řidič motorové koloběžky jel od Stochova do Nového Strašecí, avšak po požití většího množství alkoholu, kdy pod jeho vlivem nezvládl řízení. S koloběžkou vjel do protisměru, poté na krajnici, kde narazil do přenosné směrové tabule vyznačující objížďku. Po nárazu dopravní značka i řidič s koloběžkou skončili v příkopu.

Štěstí měl 26letý koloběžkář, kterého si všiml jeden muž a zavolal záchranné složky. K dopravní nehodě byla přivolána hlídka dopravní policie, která muže vyzvala k dechové zkoušce. Přístroj naměřil pozitivní výsledek, a to přes dvě promile alkoholu v dechu. Poté jej záchranná služba převezla na vyšetření do rakovnické nemocnice.

Je všeobecně známé, že alkohol působí nejen zpomalením rozlišovacích schopností, zúžením zorného pole, ale snižuje také pud sebezáchovy.Policisté upozorňují, i přes to, že se může zdát, že řidiči koloběžek nejsou běžnými účastníky silničního provozu, jakmile jsou na pozemní komunikace a řídí i tyto „stroje“, stávají se řidiči, na které se vztahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Koloběžkáři tedy musí v silničním provozu dodržovat stejná pravidla jako například cyklisté.

Koloběžky v silničním provozu musí splňovat i povinná technická vybavení, jako jsou přední a zadní odrazky, nebo také nezávislé účinné brzdy.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

17. srpna 2020

vytisknout e-mailem