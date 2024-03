Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

S alkoholem a bez STK

HRADECKO - Řidič narazil do ohraničení kruhového objezdu.

V sobotu 2.3. v 11. hodin jsme byli přivoláni k dopravní nehodě osobního vozidla značky VW Passat, ke které došlo v Chlumci nad Cidlinou. Čtyřicetiletý řidič jedoucí z centra města směrem na Lovčice v ulici Pražská narazil do středového ohraničení kruhového objezdu, čímž si způsobil zranění, s kterým byl převezen záchrankou do nemocnice. Nikdo jiný zraněn nebyl. Policisté muže podrobili dechové zkoušce. Ta ukázala více než 3 promile alkoholu v dechu.

Škoda na vozidle, u kterého byla platná technická kontrola do září 2022, byla odhadnuta na 25 tisíc a na ohraničení kruhového objezdu také 25 tisíc korun.

Řidiče nyní čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Iva Kormošová

