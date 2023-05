Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Rychle se do vězení vrátil

BRNO VENKOV: Na jedné ze zlodějských výprav se musel spokojit jen s lízátky.

Nad ránem podezřele jedoucí osobní automobil Mercedes, za jehož volantem poznali pohořeličtí policisté jim moc dobře známého pětatřicetiletého muže, byl signálem k provedení kontroly. Jenže jakmile řidič zjistil, že jej policisté chtějí zastavit, začal ujíždět. A důvod rozhodně měl. Muže, který se před nedávnem vrátil z vězení, totiž policisté podezírali z řady krádeží především na Pohořelicku. Rychle a nebezpečně jedoucí auto stíhali z Pohořelic až do Horních Věstonic, kde řidič nezvládl řízení a havaroval. Už při následné kontrole zjistila hlídka očekávané. Šofér má vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel a v autě našli řadu věcí, které pocházely z trestné činnosti. Muž tedy skončil v poutech a následně v policejní cele. V průběhu vyšetřování se potvrdilo, že muž hraje stěžejní roli ve třinácti vyšetřovaných případech. Specialitou jeho zlodějských výprav byly restaurační provozovny ve sportovních areálech. V nich se zajímal především o alkohol, cigarety a pochutiny. Bral i prázdné sudy od piva či věci potřebné pro údržbu sportoviště. Z noční akce do restaurace v obci poblíž Pohořelic odnesl mimo přenosného výčepního zařízení i deset kilogramů kuřecích řízků, šedesát litrů slunečnicového oleje, pět kilogramů játrových knedlíček či nemalé množství čerstvé zeleniny. Ne na všech místech byl podobně úspěšný. V bufetu na fotbalovém hřišti na Znojemsku, kam se dostal pro něj obvyklým násilným způsobem po poničení okna, se musel spokojit jen s na baru odloženými drobnými mincemi. Z další provozovny odešel pouze se šestadvaceti lízátky. Zloděj, který na svých výpravách způsobil škodu za více než dvě stě tisíc korun, se ke všem případům přiznal a je stíhaný vazebně. Kriminalisté navíc prověřují další podobné případy, v nichž by mohl figurovat.

por. Bohumil Malášek, 18. května 2023

