Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

,,Rychle a zběsile"

Policisté pronásledovali řidiče, který ujížděl centrem metropole až dvou set kilometrovou rychlostí.

Pražští policisté si povšimli vozidla, které se vzápětí rozhodli zastavit. Na jejich výzvu však řidič nereagoval a místo brzdy sešlápl plyn. V tomto momentě ještě policisté netušili, že se běžná silniční kontrola zvrhne ve zběsilou jízdu centrem metropole. Při této jízdě řidič pronásledovaného vozidla jel opakovaně více než dvě stě kilometrovou rychlostí, ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a i samotné policisty. Do akce se zapojilo více než deset policejních hlídek včetně policejního vrtulníku, který monitoroval celou událost ze vzdušného prostoru.

Vzhledem k tomu, že jeho jízda byla velmi nebezpečná, snažili se policisté obsadit všechny sjezdy a nájezdy na Jižní spojce, po které jel. A to z důvodu, aby neohrozil samotné centrum Prahy, kde je větší fluktuace osob a vozidel. Zde také hlídka využila svého oprávnění a ujíždějícímu vozidlu vytvořila na zátaras, na který se řidič řítil rychlostí přes sto šedesát kilometrů v hodině. Nebál se ani vjet do ohraničeného prostoru, kde probíhají opravy komunikace, přičemž srazil dvě dopravní označení. Jedno z nich odlétlo a poškodilo chladič služebního vozidla. Samotný zátaras projel mezi stojícím kamionem a osobním vozidlem, kterému urazil zpětné zrcátko a pokračoval ve zběsilé jízdě dál. Stále se snažil policejní hlídky různými manévry zmást, což mu ale nevyšlo. Jízda skončila na pražském Kačerově, kde v ulici Budějovická nezvládl řízení a naboural do betonového obrubníku, čímž si poškodil vozidlo tak, že nemohl dále pokračovat.

Po nárazu se dal spolujezdec ihned na útěk. Řidič se ve vozidle zamkl a odmítal s policisty spolupracovat a stále se snažil vozidlo ,,přemluvit" k pohybu. Ani po zákonných výzvách vozidlo neotevřel a tak policisté použili donucovací prostředky, rozbili okno řidiče a muže zadrželi. Jednalo se o sedmadvacetiletého muže, který byl zjevně pod vlivem drog. To vzápětí potvrdil i orientační test na drogy, který byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin.

Při provedených prohlídkách osoby a vizuální prohlídce vozidla našli policisté sáček s bílou krystalickou látkou, o které muž uvedl, že se jedná o drogu určenou k jeho osobní potřebě a také několik registračních značek. Z jakého důvodu má u sebe jiné registrační značky se muž vyjádřit nechtěl. Podezřelý byl převezen na místní oddělení policie k provedení dalších procesních úkonů. Díky tomu, že hlídky policistů spolu velmi dobře spolupracovaly, nedošlo k žádné újmě na zdraví.

Zadržený muž v průběhu pronásledování mohl svým vozidlem způsobit ostatním účastníkům silničního provozu škodu. Z tohoto důvodu žádáme případné poškozené, aby kontaktovali linku 158.

Policie prověřuje tento čin jako podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což muži v případě odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Lucie Drábková - 17. července 2020

