Rychlá ruka

Litvínovští policisté včerejšího dne předali záznam o sděleném podezření 29leté ženě ze spáchání trestného činu krádež. Ta navštívila druhý červnový víkend v nočních hodinách jednu z mezibořských provozoven, kterou zrychleným krokem a obohacena opustila. Litvínovanka tam měla pozorovat jiného zákazníka. Zřejmě ji zaujal finanční obnos, který držel muž v ruce. Podle policistů využila chvilkové nepozornosti poškozeného a peníze mu vytrhla. Vzápětí z podniku utekla, venku se schovala a poté z místa odjela. Okradeného návštěvníka měla připravit o 10 tisíc korun. Prý chtěla jet zpět na místo a celou částku vrátit, místo toho peníze utratila. Údajně se strachovala z přivolané policejní hlídky. Strážci zákona v několika dnech ženu ztotožnili a předvolali k výslechu. Zjistili, že v letošním roce byla již dvakrát potrestána za majetkovou trestnou činnost. Na obvodním oddělení je případ krádeže veden ve zkráceném přípravném řízení. Vzhledem k dřívějším trestům hrozí Litvínovance v případě odsouzení až tříletý pobyt ve vězení.

Nepovedená cesta domů

Poslední pracovní den minulého týdne ve večerních hodinách usedla za volant 42letá žena z Lounska, a to po předchozí návštěvě restauračního zařízení. Z mosteckého centra se vydala silnicí směrem z města. V Havrani ji ve vozidle tovární značky Seat zastavili policisté hlídkové služby. Už při prvním kontaktu s řidičkou bylo hlídce jasné, že není vše v pořádku. Motoristku vyzvali k podrobení se testu na přítomnost alkoholu během jízdy. Výsledek na přístroji nebyl nijak překvapivý a ukázal hodnotu 2,4 promile. Po tomto zjištění se služební zákrok odehrával v úplně jiných obrátkách. Podle policistů se žena rázem začala chovat agresivně, vztekle a nerespektovala dalších zákonných výzev. Přestože byla několikrát upozorněna na její chování, tak celá událost vygradovala tím, že měla fyzicky napadnout jednoho z členů zasahující hlídky. Ochránci zákona byli nuceni proti ženě použít donucovací prostředky a zadržet ji. Noc tak musela strávit v policejní cele. Řidičský průkaz ji strážci zákona odebrali. Po vystřízlivění si od mosteckého vyšetřovatele převzala sdělení obvinění ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a násilí proti úřední osobě. Za tento nevydařený večer hrozí ženě v případě uznání viny až čtyřletý trest odnětí svobody.

Zřejmě dobrá duše

Minulý týden v poledních hodinách se v Litvínově vydala 35letá žena do jedné z místních prodejen potravin, odkud utekla se zbožím. Po příchodu do obchodu si vybrala z nabízeného sortimentu lahev rumu, limonádu, troje cigarety, pěnu na holení, šampón, dvě igelitové tašky a další drogerii. U kasy nechala prodavačku vše namarkovat a částka k úhradě byla 755 korun. Místo toho, aby žena zboží zaplatila, tak vše naskládala do „nakoupených“ tašek a z obchodu utekla. Zcizené věci údajně rozdala různým lidem. Pro policisty nebyl problém Litvínovanku ztotožnit a dohledat. Jedná se o jim známou osobou, která už byla za krádeže soudem potrestána. Na obvodním oddělení si převzala ve zkráceném přípravném řízení sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež. Za opakovanou krádež hrozí ženě v případě odsouzení až tři roky za mřížemi.

21. června 2022

