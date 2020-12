Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rychlá jízda na mokré vozovce?

JIČÍNSKO - Auto skončilo na střeše.

V sobotu 12.12. krátce po poledni došlo na silnici II. třídy v katastru obce Osek k havárii osobního vozidla. Řidič auta značky Honda Civic jedoucí od Sobotky směrem na Dolní Bousov patrně nepřizpůsobil rychlost jízdy mokré vozovce a při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostal smyk, narazil do betonového mostku při levém okraji silnice, od kterého byl odražen do pravého silničního příkopu, kde se auto převrátilo na střechu. Osmnáctiletý řidič a jeho o rok mladší spolujezdkyně byli převezeni s blíže nespecifickým zraněním do nemocnice.

Policisté u řidiče alkohol vyloučili dechovou zkouškou. Na vozidle odhadli škodu na necelých 20 tisíc a na mostku a komunikaci na 200 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody je v šetření jičínských policistů.

por. Iva Kormošová

14.12.2020, 14.15

