Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Rvačka na terase

MOSTECKO - Otec se synem si vyřizovali účty; Nepoučitelní.

Rvačka na terase

Mostecký vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou mužů, otce a syna, ve věku 21 a 38 let ze spáchání přečinu výtržnictví. Dvojice měla v červnu v odpoledních hodinách fyzicky napadnout zákazníka i zaměstnance litvínovské provozovny. Návštěvníka baru měli muži padnout na venkovním posezení dříve, než si stačil objednat nápoj. Provozovatel podniku se chtěl hosta zastat, ovšem i on se stal terčem úderů. Podle policistů k útoku došlo z důvodu vyřizování záležitostí, které se staly mezi dětmi útočníka a zákazníka. Oba napadení utrpěli drobná zranění, se kterými vyhledali lékařské ošetření. Tím, že se blízcí příbuzní dopustili výtržnosti na veřejném místě a napadli jiné osoby, mohou od soudu v případě uznání viny odejít až dvouletým trestem.

Nepoučitelní

Včerejšího dne v odpoledních hodinách se rozhodli muži ve věku 31 a 57 let pro nákup za pět prstů. První z nich měl během pohybu na prodejní ploše mosteckého supermarketu uschovat čtyři lahve tvrdého alkoholu a jeden sýr. Místo do nákupního košíku vložil zboží za šest tisíc pod svoji bundu. Kolem pokladny pouze prošel. Starší, muž z Litvínova, měl pro změnu uschovat ve svém oděvu šišku salámu v jedné z tamních prodejen. Potravinu za 140 korun taktéž nezaplatil. K jejich smůle byli oba zadrženi pracovníky ostrahy obchodů a následně předáni do rukou uniformovaných mužů. Krátká chvíle stačila policistům na to, aby zjistili, že Mostečan i Litvínovan nedělali obdobnou věc poprvé. Byli již soudně za majetkové delikty potrestáni. Na příslušných obvodních odděleních si převzali sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Uzná-li je soud vinnými, hrozí jim až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

22. srpna 2022

vytisknout e-mailem