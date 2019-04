Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ruské granáty vykopal hledač pokladů

LIBERECKO – Na Frýdlantsko zamířili pyrotechnici.

Je po zimě, tráva ještě nestačila vyrůst natolik, aby znemožnila hledačům vojenských reálií, munice nebo jakýchkoli jiných „pokladů“, vyrazit na „lov“.

Tzv. „kosení“ v předem vytipovaných oblastech skýtá pro hledače adrenalinové požitky zejména ve chvíli, kdy cívka detektoru zaznamená v hlíně cosi zajímavého. Nezřídka to ale jen pouhým vykopáním nálezu nekončí. Zejména v oblastech, kudy prošla fronta druhé světové války nebo kde se léta vyskytovala armáda, mohou hledači i po desítkách let nalézt velmi nebezpečné důkazy jejich přítomnosti.

Tak tomu bylo také v sobotu 6. dubna. Za krásného slunného počasí vyrazil na Frýdlantsko zkusit štěstí 42letý hledač z Jablonecka. Krátce po třinácté hodině mu detektor vypípal „železo“. Po odstranění svrchní vrstvy půdy a několika následných prohrabávkách země vydala to, co bezmála 80let skrývala. Dva kusy ručních granátů ruské výroby, jeden podobající se malému ananasu a druhý jako konzerva vazelíny. To vše doplnilo množství rozličných druhů nábojnic do pěchotních zbraní.

Co v takovém okamžiku dělat?

Rozhodně s předměty, které byť i jen vypadají jako munice, nemanipulujte. I sebemenší otřes může způsobit katastrofu. Podezřelé balíčky, zbraně, munice nebo i předměty s neznámým obsahem mohou být velmi nebezpečné i po tolika letech. Značná koroze může odhalit roznětky, které stále mohou být funkční.

Označte místo nálezu, nedotýkejte se těchto věcí a okamžitě zavolejte policii. K tomu slouží bezplatná linka 158. Rozhodně takovéto nálezy neberte v přílišné aktivitě s sebou na policejní služebny nebo na úřady měst a obcí!!! Jakmile učiníte oznámení o nálezu, nalezené věci označte a odejděte do bezpečné vzdálenosti. Vyčkejte příjezdu policejních hlídek. Po příjezdu policistů vždy uposlechněte jejich pokynů. Jakmile dojde k vytýčení bezpečného prostoru, policejní pyrotechnik, pokud není možný převoz nebezpečného předmětu do k tomu určených likvidačních prostor, rozhodne o odborné likvidaci na místě nálezu.



10. dubna 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

