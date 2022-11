Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rozsvícená knihovna

PRAHA VENKOV-JIH – Policista z oddělení tisku a prevence se zapojil do preventivního projektu realizovaného na území města Říčany, jehož cílem je i zvýšit povědomí o důležitosti dodržování pravidel bezpečného chování ze strany osob, které se za snížené viditelnosti pohybují v silničním provozu.

V rámci preventivního projektu „Bezpečné Říčany“ se policejní preventista zapojil do projektu „Vidíme vás, Říčany!“, jehož cílem je v období od 15. 1istopadu do 15. prosince letošního roku zvýšit bezpečnost obyvatel v Říčanech. Součástí projektu byla zábavná a interaktivní beseda pod názvem „Rozsvítíme knihovnu!“, která se uskutečnila v prostorách oddělení pro děti Husovy knihovny ve čtvrtek 24. listopadu letošního roku v odpoledních hodinách, během níž byla představena nová česká svítící technologie v praxi, která zvyšuje viditelnost ve tmě za zhoršených světlených nebo povětrnostních podmínek. Technologie byla vyvinuta na Technické univerzitě v Liberci, která na rozdíl od retro reflexních bezpečnostních prvků vyzařuje světlo prostřednictvím optických vláken obalených textilním obalem, čímž zajišťuje aktivní viditelnost a optická vlákna s bočním zářením šíří světlo všemi směry až na vzdálenost 3 kilometrů.

Policista z oddělení tisku a prevence zúčastněným při velké besedě připomenul, že je důležité, aby každý účastník silničního provozu dbal na základní pravidlo „Vidět a být viděn“, a to nejen v noci, ale i za snížené viditelnosti za dne. Především chodci a cyklisté jsou pak ve zmiňovaném čase nejzranitelnějším účastníkem v silničním provozu, neboť se mohou snadno stát obětí vážných nebo tragických dopravních nehod, jejichž příčinou je právě nedostatečná viditelnost. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluoresenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Rovněž připomenul, že již od února 2016 novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky. V zákoně je k tomuto uvedeno: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Preventista závěrem poděkoval přítomným za pozornost a doporučil jim, aby jako chodci, cyklisté nebo i další účastníci silničního provozu používali všechny dostupné výrobky z reflexních a fluorescenčních materiálů a kombinovali je, ale také i výrobky, které využívají například i tuto nově vyvinutou technologii, která zajišťuje aktivní viditelnost, neboť je velmi důležité, aby byli dobře vidět nejen za světla, ale i za tmy a v době snížené viditelnosti. A se slovy: „Buďme tedy zodpovědní nejen vůči sobě, ale také vůči druhým.“, se s účastníky besedy rozloučil. Během trvání akce pak průběžně zodpověděl i jednotlivé dotazy přítomných, které souvisely nejen s bezpečným chováním účastníků v silničním provozu, ale i například z oblasti prevence kriminality.





