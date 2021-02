Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Rozsáhlou výrobu pervitinu ukončili policisté

ÚSTECKÝ KRAJ – Dvacet osob bylo obviněno z nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a s jedy.

Poznatky o skupině osob, která měla v Ústí nad Labem ve velkém rozsahu nelegálně vyrábět a následně prodávat metamfetamin (pervitin), získali policisté na jaře roku 2019. Případu se ujali krajští kriminalisté a rozběhlo se rozsáhlé vyšetřování, během něhož policisté zjistili, že trestná činnost je páchána ve velkém rozsahu, je do ní zapojen velký počet osob a probíhá nejen v Ústeckém, ale i ve Středočeském a Libereckém kraji a částečně také v Polsku, kde skupina nakupovala prekurzory (léčiva s obsahem pseudoefedrinu). Trestná činnost zahrnovala nákup chemikálií potřebných pro výrobu, samotnou výrobu pervitinu i jeho následnou distribuci. Celkem bylo dovezeno více než 100 kg léčiva Cirrus, ze kterého bylo možné vyrobit nejméně 20 kg pervitinu.

Trestná činnost probíhala i za nouzového stavu, během kterého byla léčiva s obsahem pseudoefedrinu nedostatkovým zbožím, a skupina začala mimo vyrobeného pervitinu obchodovat také se samotným léčivem. Za trvání nouzového stavu od března do května 2020 stačili do ČR dovézt přes 30 kg.

V průběhu vyšetřování spolupracovali kriminalisté s kolegy ze Středočeského a Libereckého kraje i s pracovníky Celní správy.

Bylo provedeno 7 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Celkem bylo zajištěno 750 gramů pervitinu, 310 gramů pervitinu v poslední fázi výroby, další chemické látky pro výrobu, zejména 3 kg červeného fosforu (mohl být využit na výrobu až 9 kg pervitinu), 1,8 kg jódu (mohl být využit na výrobu až 1,2 kg pervitinu), 1 kg léčiva Cirrus a 2 kompletní varny pervitinu včetně trojhrdlé baňky o objemu 10 l. Dále bylo zajištěno 5 osobních vozidel, finanční hotovost ve výši 280.000,- Kč, mobilní telefony a výpočetní technika.

Celkem bylo obviněno 20 osob - 14 osob pro zvlášť závažný zločin Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a s jedy s trestní sazbou 8-12 let a 6 osob pro zvlášť závažný zločin Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a s jedy s trestní sazbou 2-10 let. 7 osob je stíháno vazebně, 2 osoby byly dodány do výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost. Na Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem byl podán návrh na podání obžaloby proti všem 20 obviněným.

mjr. Ing. Bc. Jana Slámová

KŘP Ústeckého kraje

4. 2. 2021

