Rozsáhlá série „vloupaček“ objasněna

LITOMĚŘICKO – Obviněný je nyní vazebně stíhán…

Litoměřičtí kriminalisté ve spolupráci s kolegy z okresů Louny, Teplice a Most úspěšně objasnili případ rozsáhlé série vloupání do různých objektů nejen na Litoměřicku.

Od počátku měsíce září až do počátku října 2024 je zaměstnával tehdy neznámý pachatel, který se na Litoměřicku vloupal do garáží, rodinného domu a rekreační chaty. Z uvedených objektů mizelo vše, co se dalo zpeněžit počínaje potravinami a různým nářadím a konče elektro koloběžkou či motorovým vozidlem. Policisté zde evidují celkem 7 případů se škodou odhadovanou na 300 tisíc korun.

Na základě operativního šetření se podařilo ustanovit osobu dvaačtyřicetiletého muže z Ústecka, po kterém Litoměřičtí kriminalisté již delší dobu pátrali pro podezření z páchání majetkové trestné činnosti. Ukázalo se, že dotyčný nenavštěvoval jen Litoměřicko, ale v období od počátku srpna do října také další okresy Ústeckého kraje.

Na Lounsku evidují 4 případy vloupání do garáží a rodinného domu se škodou přesahující 100 tisíc korun, dalších 8 případů vloupání do různých objektů evidují na Mostecku se škodou převyšující půl miliónu korun. V teplickém okrese se pak měl dopustit vloupání do dvou garáží se škodou vyšší než 10 tisíc korun.

Celkový výčet činí 21 případů s téměř miliónovou škodou.

Nutno podotknout, že při vloupání mu nahrávala zapomnětlivost či nedbalost poškozených, neboť v mnoha případech využil neuzamčených vrat, případně klíčů, které byly uschovány u objektu, nebo klíčů od zapalování odložených u zaparkovaných vozidel v garáži.

Motorová vozidla, která měl odcizit, měl používat následně jako pracovní nástroj k páchání další trestné činnosti i přesto, že nevlastnil řidičské oprávnění. Při jízdě s jedním z těchto vozidel, které odcizil na Litoměřicku, narazil na policejní hlídku a následně havaroval, o čemž se můžete dočíst v této tiskové zprávě.

Dotyčný si převzal obvinění pro trestné činy krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku v uplynulých dnech.

Návrh na vazební stíhání obviněného byl akceptován.

7. listopadu 2024

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

