Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce na Kladensku - vyhodnocení

KLADENSKO – Kladenští policisté při celorepublikové dopravní akci o víkendu zkontrolovali téměř čtyři sta vozidel.

V průběhu víkendových dní od 6. do 8. května letošního roku probíhala na pozemních komunikacích po celé České republice dopravně bezpečnostní akce, která byla tentokrát zaměřena především na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči dopravních prostředků před jízdou a i v průběhu jízdy.

Do této dopravně bezpečnostní akce se zapojili i kladenští policisté, a to ve dvou dnech, v pátek 6. května 2022 v časovém rozmezí od 18.00 hodin do 02.30 hodin následujícího dne a dále v neděli 8. května 2022 od 19.00 hodin do 02.30 hodin pondělního rána.

Při kontrolní činnosti v rámci dopravního opatření policisté kontrolovali nejen dodržování předpisů se zaměřením na alkohol a jiné návykové látky, ale také dodržování dalších předpisů týkajících se bezpečnosti v silničním provozu a pátrání po osobách a kontroly po odcizených vozidlech a věcech.

Hlavním úkolem dopravní akce bylo především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu a dále vymýtit u řidičů alkohol a drogy před usednutím za volant. Všichni řidiči by si měli uvědomit, že návykovými látkami a riskantní jízdou ohrožují nejen své zdraví, ale především životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

Na území okresu Kladno bylo do dopravní akce nasazeno celkem 38 policistů, kteří při výkonu služby dohlíželi i na plynulost a bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Policisté při tomto dopravním opatření zkontrolovali celkem 398 motorových vozidel. Při provádění kontrolní činnosti bylo zjištěno celkem 23 dopravních přestupků, z nichž 20 bylo vyřešeno uložením blokové pokuty na místě v celkové výši 6 300,-Kč a dále 3 přestupky byly oznámeny správním orgánům. Za volant usedl 1 řidiči pod vlivem alkoholu a další 2 řidiči pod vlivem drog. Nejčastějšími dopravními přestupky bylo u řidičů nepoužití bezpečnostních pásů, a to v 5 případech a ve 3 případech byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla.

Při této rozsáhlé dopravní akci byly policejní hlídky rozmístěny na vytipovaných pevných stanovištích celého okresu Kladno, kde vykonávaly kontrolní činnost. Policejní hlídky se například nacházely v obcích Tuchlovice, Stochov, Žilina, Lhota, Zvoleněves, Brandýsek, Stehelčeves, Buštěhrad, Vrapice, Zlonice, Libušín, Vinařice, Pchery, Velvary, Šlapánice, Jarpice, Poštovice, Smečno, Přelíc, Tuřany, Unhošť, Hostouň Pavlov, Valdek, Braškov. V městě Kladno to byly například ulice Průmyslová, Kročehlavská, Unhošťská, Míru, J. Hory a ve Slaném to byly převážně ulice Šultysova a Nosačická. Dopravního opatření se samozřejmě zúčastnily i pohyblivé motorizované policejní hlídky, které monitorovaly silniční provoz a prováděly i kontrolní činnost.

Dopravně bezpečnostní akce obdobného typu budou na území okresu Kladno pokračovat i v následujících týdnech.

nprap. Jana Šteinerová

11. května 2022

