Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Rozsáhlá akce na prostějovské drogové scéně

PROSTĚJOV - 70 policistů, 9 domovních prohlídek a 9 zadržených osob.

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 v dopoledních hodinách proběhla v rámci okresu Prostějov rozsáhlá akce proti osobám podezřelým z účasti na drogové kriminalitě. Akce se po několikaměsíčních přípravách zúčastnilo na sedm desítek policistů Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Při realizaci bylo zadrženo 9 osob ve věku od 18 do 48 let. Sedm ze zadržených osob bylo obviněno ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, s trestní sazbou odnětí svobody až na deset let.

V rámci realizace byly podány dva návrhy na vzetí do vazby. Jeden návrh soud akceptoval a jeden z obviněných mužů je tak stíhán vazebně. U druhého soud vazební důvody neshledal, obviněný byl propuštěn a nyní je stíhán na svobodě. Ostatní obvinění byli vyslechnuti v příslušném procesním postavení a v současnosti jsou také stíháni na svobodě.

Součásti akce bylo 9 domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor. Při těchto policisté mimo jiné zajistili větší množství rostlinné hmoty a větší množství bílé krystalické látky, jednu indoorovou pěstírnu konopí, dvě krátké střelné zbraně a finanční hotovost v řádu stovek tisíc korun. Prvotní testy zajištěných látek, provedené na místě prohlídek, ukázaly přítomnost omamných a psychotropních látek. Pro přesnou kvalifikaci jednání budou zajištěné látky podrobeny odbornému zkoumání na specializovaném pracovišti, kterým je odbor kriminalistické techniky a expertíz. Zde bude provedeným zkoumáním zjištěno přesné množství zajištěných látek, jejich složení a obsah s upřesněním o jaké konkrétní omamné a psychotropní látky se jedná. Odborné zkoumání bude provedeno také u zajištěných zbraní, a to včetně prověření, zda s nimi v minulosti nebyl spáchán trestný čin.

Množstvím nasazených policistů, zajištěných a poté i obviněných osob i množstvím míst, na kterých se zasahovalo prakticky ve stejném čase, je tato operace na Prostějovsku jednou z největších za posledních 10 let.

V současnosti kriminalisté na případu stále usilovně pracují. Kromě jiného tak do budoucna nevylučují ani zvýšení počtu stíhaných osob.

por. Mgr. František Kořínek

20. prosince 2018

vytisknout e-mailem Google+