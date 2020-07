Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rozhodnutí - ukládá povinnost opustit území členských států Evropské unie - Leni Friedman VALENTA

Č.j: KRPS- 317998-22/ČJ-2019-010035

Č.j:KRPS- 317998-22/ČJ-2019-010035 V Kladně dne 27.07.2020

Počet listů: 7

Účastník řízení:

Leni Friedman VALENTA

nar. 21.02.1941

státní příslušnost: USA

Adresa pobytu v ČR: neuvedena

Adresa v zahraničí: 920 NE 199 st. # 309, MIAMI FL 33179, USA

Cestovní doklad: 452063738

Druhý účastník řízení:

Jméno a příjmení: Jiří Vladislav VALENTA

Datum narození: 09.05.1945

Státní příslušnost: CZE, USA

Adresa pobytu v ČR: neuvedena

Opatrovník:

Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.

Kovářská 939/4

190 00 Praha 9

IDDS: napdbrc

R o z h o d n u t í

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytových agend, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“) rozhodl takto:

Účastník řízení:

Jméno a příjmení: Leni Friedman VALENTA

datum narození: 21.02.1941

Státní příslušnost: USA

Doklad: 452063738 Místo trvalého pobytu: 920 NE 199 st. # 309, MIAMI FL 33179, USA Místo pobytu v ČR: neuvedeno Doručovací adresa: neuvedeno

se podle § 50a odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., ukládá povinnost opustit území členských států Evropské unie.

Současně se podle § 50a odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb., jmenovanému stanovuje doba k opuštění území České republiky nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Dne 3. prosince 2018 bylo s paní Leni Friedman VALENTA zahájeno řízení

dle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení ve věci správního vyhoštění podle ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 8 zákona

č. 326/1999 Sb.

Na základě toho, že se dne 03.12.2018 v 15:00 hodin dostavila cizinka Leni Friedman VALENTA, nar. 21.02.1941, st. přísl. USA, doklad: 452063738, na pracoviště OAMP Kladno, ul. Severní 2952, kde se byla informovat na možnost svého pobytu s manželem na území České republiky.

Následně bylo zjištěno, že cizince dne 13.10.2018 skončil oprávněný pobyt na základě bezvízové mezinárodní dohody. Z důvodu, že na území Shengenu vstoupila dne 15.07.2018. Z tohoto důvodu byla dne 03.12.2018 zajištěna dle §27 odst. 1 písm. d) zák. č. 273/2008 Sb. v 15:45 hod. a eskortována na pracoviště OPA Kladno, následně na pracoviště OPKPE, Křižíkova 8, Praha 8 k provedení úkonů na LSS 3000 AFIS a znovu na OPA Kladno, U Šestého 1017, Kladno. Z důvodu, že cizince dne 13.10.2018 skončilo oprávnění k pobytu na území Shengenu, byl její pobyt na území České republiky od 14.10.2018 neoprávněný.

Dále bylo s cizinkou zahájeno správní řízení dle §119 odst. 1 písm. b) bod 8, zák. č. 326/1999Sb. O zahájení správního řízení bylo cizince předáno oznámení o zahájení správního řízení. Také ji bylo předáno oznámení o zahájení správního řízení manžela pana Jiriho VALENTY.

S cizinkou nebyl sepsán protokol o výslechu účastníka správního řízení, z důvodu únavy cizinky. Cizinka byla na základě domluveného termínu písemně předvolána k sepsání protokolu o výslechu účastníka řízení Č.J. KRPS-362112/ČJ-2018-010035 a to na termín 11.12.2018 v 09:00 hodin. Také bylo cizince předáno předvolání manžela pana Jiriho VALENTY k sepsání protokolu o výslechu účastníka řízení Č.J. KRPS-362105/ČJ-2018-010035 a to na termín 11.12.2018 v 09:00 hodin.

Cizince bylo předáno potvrzení o vedeném správním řízení a oznámení o nedodržení sedmidenní lhůty ukončení správního řízení. Cizinka byla dne 03.12.2018 v 21:00 hodin propuštěna ze zajištění. Cizinka nežádala vyrozumění zastupitelského úřadu.

Na základě zjištěného se správní orgán zabýval vazbami cizinky na osobu pana Jiriho VALENTY.

Tyto vazby byly potvrzeny v listinných dokumentech a i v protokolech sepsaných s objemy cizinci.

Obsah protokolu o výslechu účastníka správního řízení ze dne 11.12.2018 sepsaný s paní Leni Friedman VALENTA, byl přítomen i druhý účastník řízení, pan Jiri VALENTA. Ve výslechu bylo zjištěno, že:

Rodným jazykem účastnice je Angličtina, je vyznání Židovského a je občanem Spojených států amerických. Narodila se dne 21. února 1941 v Brooklynu v Americe.

Po celou dobu cestovala po Schengenském prostoru a České republice společně se svým manželem. Naposledy přicestovali dne 13.7.2018 do Southampton ve Velké Británii a příštího dne odjeli autobusem do Prahy. Do České republiky vstoupili dne 15.7.2018.

Do Schengenského prostoru vstoupili 14.7.2018.

Po příjezdu do ČR bydleli u známého v Mendelově ulici čp. 2419, v Praze 4 - Hájích. Později se přestěhovali k matce pana Valenty na adresu: Okružní 663, Nové Strašecí, kde pobývali do konce listopadu 2018. Začátkem prosince 2018 se přestěhovali do Sporthotelu Hostivice, na adrese: Hájecká 1866, Hostivice - Břve. Dále bydleli v hotelu Fortuna West, na adrese Mrkvičkova 2, Praha 6. Na adresu hotelu bylo možné posílat poštu.

Účastnice byla upozorněna, že v případě, že změní adresu, je třeba, tuto novou adresu ohlásit. Sdělila, že toto bere na vědomí. Po příjezdu do České republiky spolupracovala s manželem s Ústavem pro výzkum totalitárních režimů. Sbírala informace pro článek o Janu Masarykovi. Dále spolu s manželem psali články pro BESA (Begin - Sadat) Center for Strategic Studies Bar Ilan University, Tel Aviv, Israel. Zároveň publikovala v českých periodikách.

Nebyla si vědoma toho, že pobývám v České republice nelegálně. Jistotu, že pobývá na území oprávněně, čerpala z manželova postavení, že je v České republice doma.

Prostředky k pobytu a obživě na území České republiky si manželé zajišťují z penze účastnice ze Spojených států. A ze sociálních příspěvků ze Spojených států. Dále z nepravidelných příjmů z práce účastnice, kterou uvedla dříve.

Nikdy na území České republiky nebo v jiné členské zemi Evropské unie o povolení k pobytu nežádala.

Není žadatelkou o mezinárodní ochranu (azyl) v ČR nebo jiné zemi Evropské unie teď nebo v minulosti. Žádné vazby v České republice nemá. Pouze vazby, které jsou prostřednictvím jejího manžela. Manželem účastnice je Jiri Valenta. Jiri Valenta má občanství Spojených států amerických. Žijí ve společné domácnosti již 20 let. Pan Valenta potřebuje stálou péči účastnice.

Se svými finančními prostředky hospodaří společně.

Z důvodu, že pan Valenta byl zajištěn společně s účastnicí a bylo s ním rovněž vedeno správní řízení ve věci správního vyhoštění pod Čj. KRPS-362105/ČJ-2018-010035. V řízení manžela byla účastnice vedena jako druhý účastník řízení. Vzhledem k tomu, že tato řízení spolu úzce souvisejí, nebyl výslech prováděn zvlášť jako s druhým účastníkem řízení Čj. KRPS-362105/ČJ-2018-010035, vedeného s panem Valentou, ale protokol z řízení účastnice byl použit i do uvedeného řízení pana Valenty. Rovněž protokol o výslechu pana Valenty z řízení Čj. KRPS-362105/ČJ-2018-010035 byl použit do správního řízení účastnice.

Účastnice vzala tuto skutečnost na vědomí.

Na území České republiky žije jen matka pana Valenty, se kterou udržuje kontakt.

V době pobytu účastnice nenavázala žádné kulturní nebo společenské vazby.

V Americe mají rodinu, dvě dcery. Dům nemají. Žijí v pronájmu. Po dobu mimo území Ameriky tento pronájem ruší. V případě návratu do domovského státu nehrozí účastnici nebezpečí, nějaký trest (trest smrti), nebo nelidské zacházení. Nikdy s ní žádné správní řízení o vyhoštění nebylo vedeno. Neměla na území ČR problémy s Policií ČR. Její zdravotní stav je dobrý a s ničím se neléčí. Ve vycestování jí nic nebrání.

Jediný problém ve vycestování účastnice je v načasování odjezdu s doručením financí na její účet pro financováním cesty. Případně si finance zajistí půjčkou.

Disponuje finančními prostředky potřebnými k dalšímu pobytu a vycestování z území ČR.

Vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, spojené s nemožností se po určenou dobu vrátit do České republiky, by neovlivnilo její život a rodinné poměry. Ráda by se vrátila do Spojených států Amerických. Veškeré komplikace, které by způsobilo vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, by byly spojené s léčením jejího manžela.

Pro případ, že vznikne ve správním řízení potřeba zaslat účastnici nějaké písemnosti, uvedla adresu pro doručování jak na území ČR, tak ve svém domovském státě.

V Americe P.O.BOX: Dr & Leni Valenta, P.O.BOX 221041, Hollywood, FL 33025, USA.

V České republice pravidelně jednou za týden jezdí na poštu do Nového Strašecí, kde si přebírají zásilky. Je tedy možné zásilky adresovat přímo na pobočku pošty. Dále je možné poslat poštu i do hotelu Fortuna West, na adrese Mrkvičkova 2, Praha 6. Tam plánovala pobyt po dobu následujících 10 dnů. Jinak si hledá pronájem. Když změní adresu, bude o tom informovat.

Telefonní kontakt na účastnici je 728 123 347. E-mailová adresa je: jvlv@jvlv.net.

K protokolu ještě účastnice uvedla, že by se ráda postarala o matku pana Valenty. Cítí to jako svůj závazek.

Dne 08.10.2019 bylo správní řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie vedené pod Č.J.: KRPS-362105-50/ČJ-2018-010035 zahájené 03.12.2018 dle §119 odst. 1 písm. b) bod 8, zák.č. 326/1999 Sb. vedené s panem Jiri VALENTA usnesením zastaveno.

Důvodem pro zastavení řízení KRPS-362105-50/ČJ-2018-010035 bylo, že na základě zjištěných skutečností dospěl správní orgán k závěru, že rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, neboť pan Jiri Valenta svým pobytem na území České republiky sice porušil ustanovení § 103 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb. („Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto zákona dále povinen pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem, pokud tento zákon nestanoví jinak“), a naplnil skutkovou podstatu uvedenou v ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 8 zákona č. 326/1999 Sb., neboť dle zjištěných skutečností pobýval na území České republiky po platnosti oprávněného pobytu.

Avšak z důvodu, že v době řízení se pan Valenta stal občanem České republiky, není možné v řízení pokračovat. Důvodem řízení byl neoprávněný pobyt cizince na území České republiky. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky však neřeší tento přestupky u občanů České republiky. Odpadl tedy důvod, proč bylo řízení zahájeno.

Na základě popsaných skutečností dospěl správní orgán k závěru, že řízení ve věci správního vyhoštění dle § 119 odst. 1 písm. b) bod 8 zákona č. 326/1999 Sb. v návaznosti na § 119 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. nelze vydat, neboť není prokázáno, že by paní Leni Friedman VALENTA jako manželka občana České republiky svým jednáním naplnila závažné narušení veřejného pořádku.

Z tohoto důvodu správní orgán rozhodl o zastavení ve věci správního vyhoštění dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a to dne 22.11.2019. Sdělení o zastavení bylo doručeno dne 22.11.2019 právnímu zástupci Mgr. Pavol KEHL.

Z důvodu, že paní Leni Friedman VALENTA porušila povinnost stanovenou §103 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb. a správní orgán dle §50a odst. 2 písm. b) z.č. 326/1999 Sb. - Rozhodnutí o povinnosti opustit území policie vydá cizinci, který není držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění nebo pokud by důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného života.

Z důvodu tohoto znění zákona byl s paní Leni Friedman VALENTA oznámením dne 22.11.2019 zahájeno řízení o povinnosti území členských států Evropské unie.

Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno právnímu zástupci paní Leni Friedman VALENTA panu Mgr. Pavol Kehl a zároveň i právnímu zástupci pana Jiřího Vladislava Valenty ustanoveného stejného dne druhým účastníkem v řízení své manželky paní Leni Friedman VALENTA. O ustanovení pana Valenty druhým účastníkem řízení a vyrozumění o skončení dokazování, byli vyrozuměni oba účastníci zasláním informací do datové schránky právního zástupce.

Pan Mgr. Pavol Kehl je byl zástupcem obou účastníků řízení.

Dne 22.11.2019 sdělil pan Mgr. Pavol Kehl, že dále již ve věci povinnosti opustit území členských států Evropské unie nezastupuje pana Jiřího Vladislava VALENTAU ani paní Leni Friedman VALENTA.

Po získání této informace od pana Kehla se pokusil správní orgán doručit Oznámení o zahájení řízení účastníkům na veškeré známé adresy. Nepokusil se doručit pouze na adresy hotelů, kde účastníci pobývali. Důvodem pro doručování pouze na adresy mimo hotely bylo, že z hotelů na základě telefonátu bylo sděleno, že účastníci nemají na jejich adrese zřízenou schránku a nelze jim proto na adresu doručovat písemnosti. Dle lustrace dále bylo zjištěno, že účastníci měnili hotely. Telefonicky se nepodařilo s účastníky spojit. Emailem na sdělenou adresu byla zaslána žádost o sdělení adresy pobytu. Na kterou však přišla odpověď, že pobývají mimo území ČR a v nejbližší době se nevrátí. Komunikace byla ze strany účastníků pouze v angličtině. Přesto, že pan Jiri Valenta je občanem ČR.

Na žádnou z dříve v řízení uvedených adres se nepodařilo doručit. Z těchto důvodů musel správní orgán dne 09.03.2020 ustanovit opatrovníka oběma účastníkům řízení a to Organizaci pro pomoc uprchlíkům z.s.

Dne 13.05.2020 bylo prostřednictvím opatrovníka doručeno Oznámení o zahájení řízení o povinnosti opustit území Evropské unie a ustanovení druhého účastníka v řízení oběma účastníkům.

Dne 13.05.2020 bylo prostřednictvím opatrovníka doručeno Vyrozumění o skončení dokazování oběma účastníkům s možností seznámit se se spisem ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení vyrozumění. Této možnosti do dnešního dne nikdo nevyužil.

Dle § 15a odst. 1 písm a) z. č. 326/1999 Sb. se rodinným příslušníkem občana Evropské unie pro účely tohoto zákona rozumí jeho manžel.

Jednání paní Leni Friedman VALENTA naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku dle §103 písm. d) zák. č. 326/1999 Sb., který jí ukládá povinnost na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu nebo identifikačního průkazu vydaného Ministerstvem zahraničních věcí osobám požívajícím výsad a imunit podle mezinárodního práva, a ve lhůtě stanovené policií doložit, že splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je povinen prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu prokazujícího totožnost, včetně občanství některého z jiných členských států Evropské unie, anebo předložením průkazu o povolení k trvalému pobytu; rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost předložením cestovního dokladu, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

Dále dle ustanovení § 174a zákona č. 326/1999 Sb. „Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je cizinec státním občanem.“ Jak je uvedeno v předchozím odstavci, správní orgán konstatoval, že vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, ve spojení se zákazem vstupu na území České republiky by takovým nepřiměřeným zásahem do soukromého a rodinného života paní Leni Friedman VALENTA a jeho blízkých nepochybně bylo.

Dle ustanovení § 50a odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb. " V řízení o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení; to neplatí, je-li vydáno rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. b). Zahájené řízení o správním vyhoštění je řízením o povinnosti opustit území, jsou-li zjištěny skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) nebo odstavci 2 písm. b). Policie o tomto cizince vyrozumí bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vydání rozhodnutí běží ode dne, kdy byl cizinec vyrozuměn ".

Ačkoliv platí, že právo cizince na pobyt na území České republiky nepatří mezi základní lidská práva, je na místě poukázat na fakt, že i přes tuto skutečnost zákon o pobytu cizinců zapovídá uložení povinnosti opustit území osobě v případě, že by tento krok představoval nepřiměřený zásah do soukromého a rodinného života.

Rozhodnutí dle § 50a je mírnějším opatřením než přijetí rozhodnutí o správním vyhoštění a v případě neoprávněně pobývajícího cizince je vůbec nejmírnějším opatřením, které lze za dané situace přijmout. Rozhodnutí dle § 50a není mimo povinnosti vycestovat spojeno s žádnými negativními omezeními do budoucna, které by měly přímo vliv na nemožnost získat vízum či povolení k pobytu; V případě vydání rozhodnutí dle § 50a tedy není cizinec omezen ani v tom, aby při splnění zákonných podmínek podal žádost o pobytové oprávnění cestou Zastupitelského úřadu České republiky.

Rozhodnutí dle § 50a je pouze „donucovacím“ prostředkem k tomu, aby cizinec svůj pobyt na území České republiky uvedl do souladu se zákonem, neboť právo pobytu na území ČR bez potřebného pobytového oprávnění mu není dáno ústavním právem ani případným pobytem jeho rodinných příslušníků.

Správní orgán rovněž provedl posouzení přiměřenosti rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky a jeho zásah do soukromého a rodinného života cizince. Toto posouzení provedl dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (dále jen „Směrnice“), a to zejména z čl. 5, ve kterém je uvedeno, že členské státy při provádění této směrnice náležitě zohlední nejvlastnější zájem dítěte, rodinný život a zdravotní stav dotčeného státního příslušníka třetí země a dodržují zásadu nenavracení. Správní orgán přikročit k posouzení přiměřenosti vydávaného rozhodnutí formou své úvahy v kontextu směrnice 2008/115/ES, zejména s ohledem na nejvlastnější zájem dítěte. V této věci nemohl správní orgán posoudit zájmy dítěte a případný dopad rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky na jeho nejvlastnější zájmy. Důvodem byla skutečnost, že cizinka sdělila, že její rodina žije v Spojených státech Amerických. A tam se i chce cizinka vrátit.

Dále správní orgán provedl posouzení přiměřenosti dopadu rozhodnutí na rodinný život cizinky. Při zkoumání vazeb paní Leni Friedman VALENTA na pana Valentu. Oba účastníci řízení jsou dospělí svéprávní lidé, kteří nepobývají dlouhodobě na území České republiky. Dle obsahu výslechů sepsaného s účastníky řízení je shodně účastníky uvedeno, že se podílejí společně na vedení domácnosti a společné financování svého života. Dle informací správního orgánu paní Leni Friedman VALENTA již opustila území České republiky a možná i Evropské unie. Pouze nemožnost předání informací zabránila v ukončení tohoto řízení a splnění opatření opuštění území.

Dále správní orgán provedl posouzení přiměřenosti dopadu rozhodnutí na zdravotní stav paní Leni Friedman VALENTA a pana Valenty. Z důvodu, že neustále mění místo svého pobytu na území, ale i mimo něj. Neshledává správní orgán v povinnosti opustit území Evropské unie žádné komplikace vzhledem k zdravotnímu stavu obou účastníků.

Správní orgán při svém rozhodování hodnotil důkazy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, kdy jej při rozhodování vedlo zejména vlastní zjištění, sděleních jiných státních institucí a sdělení cizince a jeho družky. Posouzením všech zjištěných skutečností dospěl správní orgán k závěru, že na základě všech zjištěných skutečností je dostatečně prokázán důvod pro vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území členských států Evropské unie podle ustanovení § 50a odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., neboť dle tohoto ustanovení „Rozhodnutí o povinnosti opustit území členských států Evropské unie policie vydá cizinci, který není držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění nebo pokud by důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného života“. Paní Leni Friedman VALENTA, jako státní občanka USA, držitelka cestovního dokladu č. 452063738 nebyla oprávněna pobývat na území České republiky již od 14.10.2018.

Lhůta k opuštění území (30 dnů), byla stanovena s ohledem na skutečnost, že nebyly zjištěny žádné překážky, které by paní Leni Friedman VALENTA bránily opustit území České republiky, neboť vlastní platný cestovní doklad a je schopna ve stanovené době získat peněžní prostředky potřebné k vycestování a byla tedy shledána jako dostatečná ve smyslu ustanovení §50a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., aby byla účastnice řízení schopna si zajistit všechny potřebné náležitosti související s vycestováním.

Výjezdní příkaz k vycestování z území České republiky bude po telefonické domluvě vystaven na Oddělení pobytových agend, U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí v době stanovené k vycestování.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí o povinnosti opustit území si lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat u Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytových agend, U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí, odvolání k Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, a to podle ustanovení § 170 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve lhůtě 5 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí o povinnosti opustit území máodkladný účinek.

prap. Jan Volkov

inspektor

oprávněná úřední osoba

