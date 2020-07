Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

ROZHODNUTÍ - ukládá povinnost nahradit náklady řízení spojené s řízením - Leni Friedman VALENTA

Č.j: KRPS- 317998-23/ČJ-2019-010035

Č.j:KRPS- 317998-23/ČJ-2019-010035 V Kladně dne 27.07.2020

Počet listů: 4

Účastník řízení:

Leni Friedman VALENTA

nar. 21.02.1941

státní příslušnost: USA

Adresa pobytu v ČR: neuvedena

Adresa v zahraničí: 920 NE 199 st. # 309, MIAMI FL 33179, USA

Cestovní doklad: 452063738

Druhý účastník řízení:

Jméno a příjmení: Jiří Vladislav VALENTA

Datum narození: 09.05.1945

Státní příslušnost: CZE, USA

Adresa pobytu v ČR: neuvedena

Opatrovník:

Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.

Kovářská 939/4

190 00 Praha 9

IDDS: napdbrc

ROZHODNUTÍ

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytových agend (dále jen „OPA“), pracoviště Kladno, jako správní orgán věcně příslušný dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“) a místně příslušný dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., rozhodl takto:

Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) a § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 520/2005 Sb.“) se účastníkovi řízení

Panu(í)

Jméno a příjmení: Leni Friedman VALENTA

Datum narození: 21.02.1941

Rodné číslo: nemá

Trvalý pobyt v zahraničí: 920 NE 199 st. # 309, MIAMI FL 33179, USA

Místo pobytu v ČR: neuvedeno

Číslo cestovního dokladu: 452063738

Státní příslušnost: USA

ukládá povinnost nahradit náklady řízení spojené s řízením paušální částkou ve výši 1.000 Kč, slovy jeden tisíc korun českých a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, v hotovosti u Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytových agend, pracoviště Kladno, se sídlem U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí nebo ne účet č. 19-0507432881/0710, variabilní symbol: 3179982019; při platbě ze zahraničí na účet č. BIC (SWIFT): CNBACZPP, IBAN: CZ67 0710 0000 19050743 2881; adresa majitele účtu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav.

O d ů v o d n ě n í

Řízení dle § 50a odst. 2 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb. povinnost opustit území členských států Evropské unie vyvolala jmenovaná účastnice tím, že 03.12.2018 v 15:00 hodin dostavila cizinka Leni Friedman VALENTA, nar. 21.02.1941, st. přísl. USA, doklad: 452063738, na pracoviště OAMP Kladno, ul. Severní 2952, kde se byla informovat na možnost svého pobytu s manželem na území České republiky.

Následně bylo zjištěno, že cizince dne 13.10.2018 skončil oprávněný pobyt na základě bezvízové mezinárodní dohody. Z důvodu, že na území Shengenu vstoupila dne 15.07.2018. Z tohoto důvodu byla dne 03.12.2018 zajištěna dle §27 odst. 1 písm. d) zák. č. 273/2008 Sb. v 15:45 hod. a eskortována na pracoviště OPA Kladno, následně na pracoviště OPKPE, Křižíkova 8, Praha 8 k provedení úkonů na LSS 3000 AFIS a znovu na OPA Kladno, U Šestého 1017, Kladno. Z důvodu, že cizince dne 13.10.2018 skončilo oprávnění k pobytu na území Shengenu, byl její pobyt na území České republiky od 14.10.2018 neoprávněný.

Dále bylo s cizinkou zahájeno správní řízení dle §119 odst. 1 písm. b) bod 8, zák. č. 326/1999 Sb.

Na základě skutečností z protokolu o výslechu účastníka správního řízení ze dne 11.12.2018 a dalších skutečností rozhodl správní orgán o zastavení ve věci správního vyhoštění dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a to dne 22.11.2019. Sdělení o zastavení bylo doručeno dne 22.11.2019 právnímu zástupci Mgr. Pavol KEHL.

Důvodem pro zastavení řízení KRPS-362112/ČJ-2018-010035 bylo, že na základě zjištěných skutečností dospěl správní orgán k závěru, že rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, neboť pan Jiri Valenta svým pobytem na území České republiky sice porušil ustanovení § 103 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb. („Cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto zákona dále povinen pobývat na území pouze s platným cestovním dokladem a vízem, pokud tento zákon nestanoví jinak“), a naplnil skutkovou podstatu uvedenou v ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 8 zákona č. 326/1999 Sb., neboť dle zjištěných skutečností pobýval na území České republiky po platnosti oprávněného pobytu.

Avšak z důvodu, že v době řízení se pan Valenta stal občanem České republiky, není možné v řízení pokračovat. Důvodem řízení byl neoprávněný pobyt cizince na území České republiky. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky však neřeší tento přestupky u občanů České republiky. Odpadl tedy důvod, proč bylo řízení zahájeno.

Na základě popsaných skutečností dospěl správní orgán k závěru, že řízení ve věci správního vyhoštění dle § 119 odst. 1 písm. b) bod 8 zákona č. 326/1999 Sb. v návaznosti na § 119 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. nelze vydat, neboť není prokázáno, že by paní Leni Friedman VALENTA jako manželka občana České republiky svým jednáním naplnila závažné narušení veřejného pořádku.

Z tohoto důvodu správní orgán rozhodl o zastavení ve věci správního vyhoštění dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a to dne 22.11.2019. Sdělení o zastavení bylo doručeno dne 22.11.2019 právnímu zástupci Mgr. Pavol KEHL.

Dne 27.07.2020 bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území členských států Evropské unie dle ust. § 50a odst. 3 písm. c) zák. č. 326/1999 Sb., vedeném pod Č.j.: KRPS-317998-22/ČJ-2019-010035 neboť nebyly správním orgánem shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění.

Správním orgánem bylo zjištěno, že účastník řízení se dopustil protiprávního jednání, spočívajícího v tom, že jako cizinec je mimo povinností stanovených v jiných ustanoveních tohoto zákona povinen na požádání policie prokázat totožnost předložením cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu nebo identifikačního průkazu vydaného Ministerstvem zahraničních věcí osobám požívajícím výsad a imunit podle mezinárodního práva, a ve lhůtě stanovené policií doložit, že splňuje podmínky pobytu na území; občan Evropské unie je povinen prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu prokazujícího totožnost, včetně občanství některého z jiných členských států Evropské unie, anebo předložením průkazu o povolení k trvalému pobytu; rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, je povinen prokázat totožnost předložením cestovního dokladu, pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, nemá-li tento doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie. Tuto povinnost cizinec nesplnil, čímž porušil ustanovení § 103 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Výši paušální částky, která činí 1000,- Kč, stanoví prováděcí právní předpis, a to v ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. V průběhu řízení nebyly shledány důvody pro její zvýšení, jak to vyžaduje ustanovení § 6 odst. 2 citované vyhlášky. Délka lhůty ke splnění povinnosti byla stanovena na 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, neboť se dle názoru správního orgánu nejedná o tak vysokou částku, aby nebylo možno ji do 15 dní od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zaplatit a mělo to devastující účinky na ekonomické poměry účastníka řízení.

Proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze, podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., podat cestou Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend Kladno, U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí odvolání k Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Včas podané odvolání má podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

Podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

Nebude-li výše uvedená částka zaplacena v uvedené lhůtě, bude podle § 169u zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postoupena k vymáhání příslušnému celnímu úřadu.

Za správní orgán:

prap. Jan Volkov

inspektor

oprávněná úřední osoba

vytisknout e-mailem