Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Rozhodla se zabít partnera

OLOMOUCKÝ KRAJ - Mladá žena zaútočila nožem na přítele.

Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání pětadvacetileté ženy pro zvlášť závažný zločin vražda ve stadiu pokusu.

V sobotu 29. července po třetí hodině v noci jsme přijali oznámení o napadení šestadvacetiletého muže v bytě v obci Mohelnice na Šumpersku. Muž policistům uvedl, že na něj nožem zaútočila jeho o rok mladší přítelkyně. Žena ale tvrdila, že se její přítel bodl nožem sám. Policisté ženu na místě zadrželi a o případu informovali kolegy z krajského odboru obecné kriminality, kteří si věc převzali. Kriminalisté zjistili, že muž a žena večer popíjeli alkoholické nápoje a přitom se pohádali. Muž následně odešel spát do ložnice. Na to čekala jeho přítelkyně. Vzala do ruky kuchyňský nůž a potmě vešla do ložnice. Přistoupila k posteli, kde ležel její přítel a napadla jej ranou směřovanou do oblasti hrudníku. Poškozený se po započetí útoku začal aktivně bránit, nato se mu podařilo z bytu utéct a přivolat si lékařskou pomoc. Přivolaná záchranná zdravotnická služba převezla muže s bodnořezným a řezným zraněním do Fakultní nemocnice v Olomouci. Z dosavadních poznatků vyplývá, že se mladá žena rozhodla úmyslně zavraždit přítele. Motivem činu byly zřejmě dlouhodobé spory mezi partnery. Žena nebyla v minulosti trestně stíhaná.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby, který soud akceptoval a poslal ji za mříže. Ženě hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let.

por. Mgr. Libor Hejtman

31. července 2023

