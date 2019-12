Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Rozčílený chodec kopl řidiči do zrcátka

BRNO: Přecházejícího rozhořčil přestupek řidiče.

Když se sejdou dvě rázovité osobnosti, vznikají mnohdy vyhrocené situace. V ulici Minská pětadvacetiletý řidič Škody Octavie nechtěl čekat za tramvají v zastávce a tak ji začal objíždět zleva. Před stojící tramvají přecházel osmačtyřicetiletý muž. Ten nepředpokládal, že bude někdo tramvaj objíždět zleva, takže jej předjíždějící auto velice vyděsilo. Na řidiče proto vzrušeně gestikuloval a zakřičel. Šofér Octavie si to však nechtěl nechat líbit a chodci opáčil, aby z vozovky vypadnul. To už však bylo na rozčíleného chodce moc, že se neudržel a kopl mu do zrcátka, které tím poškodil. Situaci museli nakonec řešit policisté. Odpovědnost si za své jednání ponesou obě strany. Řidič za přestupek v dopravě a chodec za poškození cizí věci.

nprap. David Chaloupka, 12. prosince 2019

