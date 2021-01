Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rozbředlý sníh na silnici s řidiči zamával

RAKOVNICKO – Jezděte s opatrností, uberte na plynu a jezděte na zimních pneu.

Na zasněžené silnici je potřeba ubrat trochu na plynu a v zatáčkách jet s velkou opatrností. Sníh taje a stává se z něj „břečka“. Ta v pátek 8. ledna překvapila nejednoho řidiče.

V pátek před půl devátou ráno na rozbředlém sněhu dostala smyk 57letá žena, která jela s vozidlem Citroen z Řevničova na Slaný. Za Řevničovem v pravotočivé zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, dostala smyk, přejela do protisměru a havarovala do levého silničního příkopu. Kontrolou vozidla policisté zjistili, že na vozidle byly letní pneumatiky.

Před půl druhou odpoledne řídil devatenáctiletý řidič vozidlo Seat od Pavlíkova na Panoší Újezd, kde za touto obcí začal řidič předjíždět před ním jedoucí vozidlo. Při tomto manévru a při zvýšené rychlosti najel na levou krajnici, kde byla souvislá vrstva rozbředlého sněhu, která vozidla strhla. Řidič v tu chvíli se nestačil dostat zpět na komunikaci, vjel do silničního příkopu, pravou stranou narazil do stromu a nakonec havaroval do pole, kde vozidlo skončilo na levém boku. S řidičem byla ve voze jedna o rok starší spolujezdkyně a oba byli převezeni do rakovnické nemocnice.

Jízdu na rozbředlém sněhu nezvládla uřídit ani 29letá žena, která řídila vozidlo Škoda Kodiaq od Roztok na Nižbor. Při projíždění táhlé levotočivé zatáčky najela s vozidlem na pravý okraj silnice, kde byl rozbředlý sníh a vjela vpravo mimo silnici a tam narazila přední částí do stromu. Ve vozidle cestovaly další tři osoby, jedna dospěla a dvě děti. Z celé posádky utrpěla lehké zranění pouze řidička, ostatní vyvázli bez zranění.

Celková škoda ze všech dopravních nehod se vyšplhala na téměř půl milionu korun.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

11. listopadu 2021

