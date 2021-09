Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Rozbil skleněné výplně u auta

PLZEŇ - Násilím vnikl do zaparkovaného vozidla, které prohledal a odcizil z něj nejen elektro nářadí, ale i hotovost v cizí měně. Policisté ve věci vedou trestní řízení a po pachateli pátrají.

Věci uschované ve vozidle přilákaly zloděje

Dne 15. září 2021 majitel vozidla tovární značky Audi zjistil, že se mu v brzkých ranních hodinách (01.00-05.00 hod.) kdosi vloupal do jeho vozu, které bezpečně uzamkl a zaparkoval v Kovářské ulici v Plzni. Obrátil se na policisty obvodního oddělení Plzeň-střed, kteří se nahlášeným případem zabývají. Přivolaní policisté místo činu ohledali, zadokumentovali, pořídili fotodokumentaci a zajistili maximálně možný počet stop k dalšímu opatření. Zloděj si zaparkovaný vůz s největší pravděpodobností vyhlédl proto, že se v něm nacházelo několik věcí, které si po detailní prohlídce vozu vzal a z místa odešel. Do automobilu zloděj vnikl násilím. Rozbil několik skleněných výplní dveří a pomocí jedné z nich se do vozidla dostal. Poškozený majitel měl ve voze uschován průmyslový laser, dvě vrtačky, 4 baterie k AKU vrtačce, svazek klíčů a finanční hotovost ve výši 100 Euro. Tyto věci z vozu jeho majiteli chybí. Svým jednáním mu zloděj způsobil dosud přesně nezjištěnou hmotnou škodu poškozením a odcizením, která zcela zjevně přesáhne hranici škody nikoli nepatrné. Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež spáchanou v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci a po pachateli a odcizených věcech pátrají.

Aby se podařilo pachatele, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňovaného zloděje, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Plzeň-střed. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Auto není trezor

Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla, vyjímatelné autorádio, navigaci, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, doklady od vozidla, či jiné osobní doklady, peněženky či volně položené peníze! Vedle cenných věcí nenechávejte ve vozidle ani další věci, např. oblečení, nářadí, sportovní náčiní, hudební nástroje, jízdní kola atd. I zdánlivě „bezcenná“ věc může pachatele přilákat.

nprap. Veronika Hokrová

16. září 2021

