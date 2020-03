Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Rozbil okno, aby se dostal zpět do hotelu

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až roční pobyt ve vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře sdělili čtyřiačtyřicetiletému muži z Prahy podezření ze spáchání přečinu Poškození cizí věci.



Takového jednání se měl dopustit v polovině února tohoto roku v Karlových Varech. V pozdních večerních hodinách se měl v podnapilém stavu vracet do místního hotelu. Potom co se snažil bezúspěšně do hotelu dostat, měl podezřelý muž hozeným kamenem rozbít skleněnou výplň dvou oken. Tím způsobil poškozené společnosti škodu ve výši kolem osmi tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody až na jeden rok.



nprap. Eva Valtová

10. 3. 2020





