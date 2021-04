Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Rostou krádeže katalyzátorů

PARDUBICKÝ KRAJ – V Pardubickém kraji v poslední době evidujeme více než 10 případů krádeží katalyzátorů včetně částí výfuků. Pachatel je prozatím neznámý, ke krádežím tohoto dílu došlo nejen v Pardubicích, ale i na Chrudimsku, Svitavsku a Orlickoústecku.

ilustrační fotoTi lidé, co sami nezjistili závadu, požádali o odtah do servisu a po pár minutách už bylo jasné, o co jde. Automechanik, který se pustil do zjišťování závady a důvodu nefunkčnosti vozu, ihned odhalil, co mu chybí.

Jen z 8. do 10. dubna evidujeme v Pardubicích 6 poškozených majitelů, není vyloučené, že se přihlásí i další. Pachatelé si s poškozením vozidel hlavu nelámou. Pro získání zmíněného katalyzátoru odříznou střední část výfukového potrubí. Škoda se už vyšplhala do desetitisíců korun.

Pokud si všimnete na ulici v okolí zaparkovaných vozidel někoho, kdo pomocí nářadí odstraňuje součást automobilu, samozřejmě volejte policisty přes linku 158.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

12. dubna 2021

