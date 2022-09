Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Role měli rozdělené

CHOMUTOVSKO - Policisté je dopadli krátce po krádeži; Okradli důvěřivou seniorku; Na motorce se zákazem.

Krádež v prodejně jednoho kláštereckého supermarketu úplně nevyšla třem osobám, které se tam vypravily minulou středu dopoledne. Muž se ženou na prodejně společně odcizili aku vrtačku včetně příslušenství a Gola sadu. Jejich kumpán jim pak otevřel posuvné dveře, aby mohli z prodejny utéct. Z krádeže věcí v hodnotě bezmála 2.700 korun se však dlouho netěšili, policisté vzápětí po oznámení totiž totožnost podezřelých zjistili a dopadli je. Odcizené nářadí se policistům podařilo zajistit.

Jeden ze zmíněné trojice, 23letý Klášterečan, se bude kvůli popsanému jednání zodpovídat ze spáchání trestného činu krádeže. Za ten mu v případě uznání viny nyní hrozí s ohledem na jeho nedávné odsouzení za majetkovou trestnou činnost až tříletý trest. Jednání jeho „společníků“ policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku.

Okradli důvěřivou seniorku

Chomutovští policisté se zabývají oznámením o krádeži peněz, ke které mělo dojít před několika dny v ulici Písečná. Dvě neznámé ženy se pod falešnou záminkou vetřely do bytu k seniorce a okradly ji. Ženu měly zřejmě již vytipovanou, protože jedna z nich měla u bytu zvonit také pár dní předtím a chtít sirky k zapálení cigarety. Stejnou záminku pak žena se svou „společnicí“ použila i podruhé, kdy chtěla opět sirky. Seniorku však poté zmanipulovala tak, že ta nakonec obě ženy pustila k sobě do bytu s tím, že jim dá napít. Dotyčné se usadily v kuchyni a začaly si s nájemnicí povídat. Po chvíli využily vhodného okamžiku a z obývacího pokoje nic netušící seniorce zřejmě sebraly peněženku s finanční hotovostí ve výši 11 tisíc korun a pouzdro s doklady. Najednou návštěvu urychleně ukončily a z bytu odešly. To, že byla okradena, zjistila nájemnice až po několika hodinách a oznámila krádež policii.

V této souvislosti policisté radí:

Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Nikoho cizího si nepouštějte domů. Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud vás někdo oslovuje jménem, neznamená to, že vás zná. Jméno si mohl přečíst na štítku zvonku či dveří.

Jakmile otevřete dveře a začnete debatovat, dáváte podvodníkovi šanci, aby se dostal k Vám domů. Nezapomínejte na to, že tito lidé dovedou být velmi přesvědčiví.

Nevěřte dojemným historkám a příběhům. Vezměte si čas na rozmyšlenou a informace si ověřujte.

Bytové/domovní dveře vybavte kukátkem a bezpečnostním řetízkem.

Pokud žijete sami, označte poštovní schránku nebo dveře společným příjmením (neuvádějte pouze Novák nebo Nováková, ale raději Novákovi). Případný pachatel tak nebude vědět, zda bydlíte sami.

Na motorce se zákazem

Před několika dny v dopoledních hodinách zastavili policisté na okraji Chomutova řidiče motocyklu. Při kontrole zjistili, že 46letý Chomutovan má na základě soudního rozhodnutí zakázáno řídit všechna motorová vozidla. Této činnosti by se měl vyvarovat až do července příštího roku. Jelikož dotyčný uložený soudní zákaz očividně nerespektoval, čelí teď podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. U soudu mu může hrozit až dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 20. září 2022

