Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Rokycanští policisté pátrali po zloději pohonných hmot

ROKYCANSKO – Neznámý pachatel násilím vnikl do nádrží nákladních vozidel a odčerpal více než tisíc litrů nafty. Policisté zloděje zadrželi bezprostředně po činu.

Minulý týden policisté obvodního oddělení Rokycany evidovali hned dva případy krádeže motorové nafty. Neznámý pachatel v obci Holoubkov násilím vnikl do palivových nádrží tahačů tovární značky Renault, které byly zaparkovány na volně přístupné parkovací ploše. V prvním případě bylo odcizeno 450 litrů motorové nafty, v druhém pak 590 litrů motorové nafty. Díky získanému poznatku policisté zadrželi celkem šest osob. Všichni zadržení se k trestné činnosti doznali. Jeden pomocí doneseného čerpadla a hadice odčerpával motorovou naftu do přinesených kanystrů, další kanystry nakládali do přistavených vozidel a postupně je odváželi, zatímco jiní hlídali okolí místa tak, aby nebyli odhaleni. Odčerpanou naftu pak chtěli použít pro vlastní potřebu. Policisté v těchto dnech mužům ve věku 19 let, 22 let, 24 let a 23 let a ženám ve věku 20 let a 20 let sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež spáchaného formou spolupachatelství. Pro zajímavost lze uvést, že nejmladší z podezřelých byl trestním příkazem Okresního soudu v Rokycanech v prosinci loňského roku odsouzen mimo jiné pro přečin krádeže a druhý nejstarší podezřelý je vojákem z povolání.



por. Mgr. Dagmar Brožová

30. července 2024

vytisknout e-mailem